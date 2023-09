Condenado por lesão corporal, homem é preso no bairro Redenção

Vítima é ex-companheira do autor, e o crime ocorreu no dia 31 de julho de 2011

Manaus (AM) – Um homem de 38 anos foi preso nesta sexta-feira (1), por lesão corporal no contexto de violência doméstica praticado contra sua ex-companheira, uma mulher de 30 anos. A prisão ocorreu na rua Macapá, bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Leonardo Marinho, o fato ocorreu no dia 31 de julho de 2011, e a equipe policial do 25º DIP foi informada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), a respeito do mandado a ser cumprido.

“Realizamos as devidas diligências em possíveis endereços onde ele estaria e, na manhã desta sexta, o localizamos e demos cumprimento à decisão judicial”, disse.

O homem foi condenado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e ficará à disposição da Justiça.

