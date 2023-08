Após a exoneração do general Carlos Alberto Mansur do cargo de Secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) durante a noite de ontem (29), o governador Wilson Lima (União Brasil) nomeou o atual comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Vinícius Almeida, como novo secretário da SSP-AM.

Antes da nomeação, o coronel Vinícius Almeida era o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM). Agora, quem assume o cargo deixado é o coronel Klinger Paiva, que atuava no Comando de Policiamento Especializado (CPE).

Quem é Vinícius Almeida?

O coronel QOPM Marcus Vinícius Oliveira de Almeida é natural de Atalaia do Norte, no Amazonas. É bacharel em Ciências de Defesa Social e Cidadania pelo Instituto de Ensino de Segurança do Pará; possui especialização em Inteligência de Estado e de Segurança Pública pela Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais em parceria com o Centro Universitário Newton Paiva; possui curso de Aperfeiçoamento de Oficiais pela Escola Superior de Polícia Militar da Polícia Militar do Rio de Janeiro e está cursando Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul.

Confira a nota do Governo do Amazonas

O governador Wilson Lima se reuniu, na noite desta terça-feira (29/08), com a cúpula da Segurança Pública do Estado e anunciou o coronel Vinicius Almeida como novo secretário de Segurança. Até esta terça-feira, o coronel respondia como comandante-geral da Polícia Militar.

O governador estava em Brasília, onde participou de sessão que reuniu governadores dos estados e do Distrito Federal para discutir a PEC 45/2019, que trata da reforma tributária e adiantou a volta para o estado.

Durante a reunião, Wilson Lima também anunciou que o coronel Klinger Paiva, que atuava no Comando de Policiamento Especializado (CPE) é o novo comandante da Polícia Militar do Amazonas e confirmou a permanência do coronel Orleilso Muniz à frente do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), do coronel Paulo Cesar Gomes, no comando da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) e do delegado Bruno Fraga como Delegado Geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

O governador reforçou aos comandantes do Sistema de Segurança que o foco deve ser mantido e o trabalho de combate à criminalidade sendo realizado na capital e interior.

