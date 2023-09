Campanha destina mais de meia tonelada de materiais em Apuí

Apuí (AM) – O projeto “Recicla, Galera” contabilizou 687 quilos de resíduos destinados corretamente para a reciclagem, nos dois primeiros dias de atuação em Apuí (distante 453 quilômetros de Manaus). O município é o segundo a receber a iniciativa, realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

As coletas foram realizadas pela Associação de Catadores de Apuí, nomeada “Associação Cidade Limpa”, durante a cavalgada e carreata tradicionais, que ocorreram na quinta-feira (31/08), e durante o primeiro dia oficial da 34ª Exposição Agropecuária (Expoap), na sexta-feira (1º/09).

O resultado foi aferido após pesagem do material no Espaço Sustentável, localizado no Parque de Exposições da cidade. “A atuação dos membros da associação foi excelente. Este é um momento muito importante para fortalecer a geração de renda e economia sustentável do município. A gestão de resíduos sólidos é um dos pontos principais do ‘Recicla, Galera’ e Apuí mostrou que tem grande potencial de manter o sistema de reciclagem funcionando perfeitamente”, afirmou Fabrícia Arruda, secretária executiva adjunta de Gestão Ambiental da Sema.

A coleta contou com o suporte de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) de materiais recicláveis do projeto, que foram entregues e distribuídos por toda a área do Parque de Exposições. Chamados de “ecopontos”, 15 deles foram posicionados em locais estratégicos, como pontos de alimentação, áreas de shows, zona interna da Feira da Agricultura Familiar, dentre outros. Após a Expoap, os ecopontos ficam de maneira permanente na cidade, contribuindo para a implementação da coleta seletiva municipal.

“A gente fica muito satisfeito em ter essa contribuição e parceria do Estado para o nosso trabalho. O apoio é importante para que as pessoas percebam que uma latinha descartada corretamente, uma garrafa, um copo, muda a vida de muita gente”, destacou Aroldo dos Santos, vice-presidente da Associação Cidade Limpa.

Recicla, Galera

O projeto em Apuí é uma iniciativa promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Sema, em parceria com a Fazenda Boa Fé, Evergreen e a Prefeitura do município, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas). O objetivo é promover a sustentabilidade em eventos do Amazonas, incentivando os participantes, bem como a sociedade, a destinarem corretamente os resíduos recicláveis em geral.

“Eu quero parabenizar a Associação Cidade Limpa e a Secretaria do Meio Ambiente. A questão dos resíduos descartados era um problema crônico nas festas de Apuí, porque a cidade amanhecia cheia de rejeitos. E graças a essa equipe, nossa cidade amanheceu limpa. Agradeço a Secretaria por tudo que tem feito pelo nosso município. Sem o apoio do Governo do Estado, essa festa nunca poderia acontecer”, declarou Marcos Lise, prefeito de Apuí.

