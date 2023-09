Manaus (AM) – De acordo com o site TMZ, a família do americano Paul Staehle, de 40 anos, estaria preocupada com o seu paradeiro após sua participação no reality show 90 dias para Casar. Paul, que participou do programa enquanto começava a sua relação com a amazonense Karine Martins, de 27 anos, está viajando desde o final de julho e estaria perdido na Amazônia.

Em suas redes sociais, a brasileira Karine Staehle publicou um vídeo no Instagram nesta quinta-feira (31) mostrando fotos de Paul com os dois filhos do casal e pediu orações de todos. “Paul desapareceu ontem à noite no Brasil. Orações para que ele seja encontrado em segurança”, escreveu.

Participante de reality show ’90 Dias para Casar’ estaria perdido no Brasil. pic.twitter.com/PuH758Mz38 — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 3, 2023





