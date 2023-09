Vídeo: avião cai durante ‘chá revelação’ de luxo

Os convidados e os pais da criança chegaram a comemorar a revelação no primeiro momento pois não perceberam o acidente. Em seguida, pessoas que estavam na festa ligaram para o serviço de emergência

Manaus – Um piloto identificado como Luis Ángel, de 32 anos, morreu após o avião em que ele estava cair durante um “chá revelação” para saber o sexo do filho que um casal está esperando. O acidente aconteceu no sábado (2), em uma cidade do México.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o exato momento em que o piloto passa sobre a festa e solta um pó rosa, revelando que o casal terá uma menina, em seguida as asas do avião se partem ele acaba caindo.

Os convidados e os pais da criança chegaram a comemorar a revelação no primeiro momento pois não perceberam o acidente. Em seguida, pessoas que estavam na festa ligaram para o serviço de emergência.

O piloto chegou a ser levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em um chá de revelação no México avião perde a asa e piloto não resiste ao impacto… pic.twitter.com/A3OYG5vFnA — MSP-Movimento Sem Picanha (@mspbra) September 3, 2023

