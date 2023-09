Cerca de 74 pilotos se reúnem na 5ª etapa do Campeonato Amazonense de Motocross

Além dos pilotos do Amazonas, também marcaram presença no evento competidores de Roraima, Rondônia e Pará

A 5ª etapa do Campeonato Amazonense de Motocross ocorreu em Manaus neste domingo (3), no Centro de Treinamento do Tarumã (CT Tarumã) e contou com a presença de pilotos do Amazonas, Pará, Roraima e Rondônia.

As provas que iniciaram às 8h foram acompanhadas por um público de aproximadamente 2 mil pessoas e para esta etapa as premiações alcançaram R$10 mil reais.

Apesar da experiência e das habilidades dos pilotos visitantes, os amazonenses tiveram ótimas colocações e mostraram que o Amazonas também tem tradição no esporte.

Na modalidade MX1 as colocações ficaram da seguinte maneira:

1º lugar: Jhonatan Tiradentes, de Manaus

2º lugar: William Antunes, do Pará

3º lugar: Kurt Rocha, de Manaus

4º lugar: Rigel, de Santarém (Pará)

5º lugar: Antoniel Melo, de Manaus

Já na modalidade Nacional Pró as colocações foram:

1º lugar: Kurt Rocha, de Manaus

2º lugar: Antoniel Melo, de Manaus

3º lugar William Antunes, do Pará

4º lugar: Kelve, de Roraima

5º lugar: Orlando Simões, de Manaus

“A sensação da vitória é algo indescritível, vieram pilotos muito bons de outros estados e temos vários pilotos experientes aqui na nossa região, poder correr em um nível desse e conquistar o lugar mais alto do pódio, é algo surreal’, disse Jhonatan Tiradentes, que ganhou em 1º lugar na modalidade MX1.

O evento também contou com o apoio do vereador Elan Alencar (DC), que sempre se faz presente e é o autor do PL que consolida a Semana Esportiva do Motocross como um evento oficial na cidade de Manaus.

O parlamentar agradeceu ao apoio do prefeito de Manaus, David Almeida que também é um incentivador do esporte. “Incentivar a prática de esportes é uma das bandeiras do meu mandato. Praticar esportes ajuda na construção dos valores do indivíduo e na sua relação com a sociedade” ressaltou o parlamentar.

Fora essas duas modalidades, mais quatro foram disputadas e você pode conferir nas redes sociais do ‘Campeonato Amazonense de Motocross’.

*Com informações da assessoria

