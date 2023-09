Motorista que atropelou Kayky Brito pede ajuda após ser bloqueado por aplicativo de transporte

O motorista de 41 anos afirma que está sem sua única fonte de renda e pede ajuda via pix

O motorista que atropelou o ator Kayky Brito no último sábado no Rio de Janeiro, pede ajuda, ele está sem trabalhar desde quando aconteceu o acidente com o artista. Diones Coelho, de 41 anos, afirma não tem recursos para consertar o carro, que é financiado e passou por perícia após o acidente, e que foi bloqueado por um dos aplicativos de trabalho.

Diones estava fazendo uma corrida por aplicativo no momento do acidente, a passageira prestou depoimento afirmando que o motorista estava sóbrio e respeitava o limite de velocidade para o momento.

Em desabafo publicado em suas redes sociais o motorista afirma: “Não tenho como trabalhar [sem o carro]. Para a minha surpresa, o aplicativo me bloqueou, mesmo com as investigações apontando [até agora] uma fatalidade. Nunca tive nenhuma intenção de machucar o menino”, disse ele.

O motorista de 41 anos agradece as mensagens de apoio que está recebendo e afirma está passando seus piores dias psicologicamente, mentalmente, físico, financeiro pedindo ajuda para se reerguer nesse momento de dificuldade.

“Quem quiser e puder contribuir com certeza vai ajudar muito nesse momento que estou passando. Chave pix 22998130108 Diones Coelho/ Nubank/ , mais uma vez obrigado, e continuem orando por mim e pelo Kayky”, disse Diones em suas redes sociais.

Exames comprovaram que Diones não estava alcoolizado ele também tinha o hábito de gravar suas corridas. As imagens ajudarão a comprovar o que aconteceu no dia do acidente.

Relembre o caso

O ator estava no quiosque na Barra da Tijuca, com o amigo o também ator e apresentador Bruno De Luca e quando foi buscar algo em seu carro, que estava estacionado do outro lado da avenida.

Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostram que Kayky sai correndo do carro para tentar atravessar de volta para o quiosque, quando é atropelado por um Fiat Argo, conduzido por Diones que estava em corrida por aplicativo com uma passageira e uma criança. O motorista prestou socorro chamando os bombeiros.

VEJA COMO FICOU O CARRO APÓS O ACIDENTE

NOVAS KAYKY | O motorista do carro de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito mostrou como ficou o veículo após o acidente. O Hospital Copa D'or, apontou que o ator está mostrando "sinal de melhora evolutiva", e que ele segue sedado e em ventilação mecânica. pic.twitter.com/15KDHd3ScW — SBT Rio (@sbtrio) September 7, 2023

*Com informações do Jornal Extra

Leia mais

Kayky Brito é atropelado no Rio e estado de saúde é grave

Kayky Brito: Bruno de Luca afirma que soube do acidente no dia seguinte

Órgãos de personal trainer atropelado são doados em Manaus