Brasil perde amistoso para Marrocos e ouve gritos de ‘olé’

Em amistoso de seleções pré-olímpicas, o Brasil perdeu para o Marrocos por 1 a 0, no Complexo Esportivo de Fez, no Marrocos. O gol dos marroquinos foi marcado por El Ouahdi, aos 27 minutos do segundo tempo. Ambas as equipes fizeram um jogo fraco e o momento de maior destaque da partida foi um apagão, que atingiu o estádio da partida logo aos três minutos da segunda etapa.

O amistoso diante do Marrocos faz parte da preparação da Seleção Brasileira pensando na disputa dos jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Antes disso, no entanto, o time de Ramon Menezes disputa os Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile), em outubro deste ano, e o Torneio Pré-Olímpico, em janeiro de 2024.

CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

>TÁ EM CHOQUE? Na única participação de Vitor Roque no primeiro tempo, o atacante recebeu passe de Abner pelo lado esquerdo e puxou a bola para o centro do campo. De fora da área, disparou uma bomba para testar o goleiro Bellaarouch, que defendeu com facilidade.

>!ARRISCOU DE NOVO! Com dificuldades para invadir a área do Marrocos, a Seleção trocava passes de um lado para o outro. Até que Marlon Gomes resolveu testar novamente o goleiro marroquino. Mais um chute perigoso do Brasil, desta vez para fora.

>CAIU O DISJUNTOR? Para ‘coroar’ o péssimo jogo entre as equipes sub-23, aos três minutos da segunda etapa um apagão atingiu o estádio do jogo. A partida ficou paralisada por cerca de 14 minutos.

>GOOOOOL DO… MARROCOS? No melhor momento da Seleção Brasileira na partida, El Ouahdi finalizou da entrada da área em direção ao canto direito do goleiro Matheus Cunha. O chute forte e rasteiro passou por baixo das pernas de Andrey Santos antes de morrer no fundo da rede do Brasil. O Marrocos abriu o placar em Fez.

>!OLÉ! Depois de marcar um gol válido e outro anulado, a torcida marroquina não se aguentou e começou a gritar ‘olé’ enquanto a seleção da casa trocava passes. Pelo menos uma torcida saiu satisfeita dessa partida…

COMO FOI O PRIMERO TEMPO?

O primeiro tempo da Seleção Brasileira foi sonolento, com muita dificuldade em furar a defesa adversária. Nos primeiros minutos, muita dificuldade em sair da marcação pressão do Marrocos. Aos poucos, o time de Ramon foi se encontrando no jogo e criando jogadas, especialmente pelas pontas. No entanto, nenhuma das chegadas do Brasil foram contundentes o suficiente para assustar os marroquinos.

E A ETAPA FINAL?

Após o apagão, o Brasil exerceu seu momento de maior domínio no jogo, quando criou algumas boa chances para cima do Marrocos. O gol de El Ouahdi, no entanto, jogou um balde de água fria no time de Ramon, que acabou perdendo o ímpeto para reagir. Com as trocas da segunda etapa, o time acabou se desfigurando e, naturalmente, o rendimento que era ruim acabou pior.

O QUE VEM POR AÍ?

O próximo adversário da Seleção Brasileira Pré-Olímpica será novamente o Marrocos, em jogo que será realizado na segunda-feira (11), às 16 horas (hora de Brasília).

