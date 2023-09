Anitta sobre relação com ator de 365 Dias, da Netflix: “Era golpe”

O programa Altas Horas, de Serginho Groisman, da Globo, prestou uma homenagem a Anitta. A artista levou à atração amigos e parceiros musicais, como Juliette, Pedro Sampaio e Xand Avião, entre outros. Sempre direta, a cantora não poupou críticas ao ator Simone Susinna, do filme 365 Dias, da Netflix, com quem viveu um romance de verão.

“Eu agora vou arrumar um boy que preste, que o último era golpe”, disparou. Chocado, Serginho insistiu: “Você quer um boy?”, e Anitta disse: “Sim, um só está bom, porque o último era golpe”. A resposta afiada pegou a plateia e convidados de surpresa, e todos caíram na gargalhada com a espontaneidade da popstar.

Depois de mil juras e um reality do namoro nas redes sociais, Anitta e Simone Susinna terminaram a relação de forma nada amigável. Isso porque a brasileira teria descoberto que o ator queria, na verdade, aproveitar o engajamento dela no Brasil.

O colunista Pablo Oliveira divulgou prints do que seriam conversas no WhatsApp de um suposto integrante da equipe de marketing de Susinna arquitetando com um produtor brasileiro um namoro midiático com alguma famoso do país. A primeira opção teria sido a atriz Bruna Marquezine, estrela de Besouro Azul, mas ela teria sido descartada por ser “impossível”. Só depois o nome de Anitta teria surgido.

Depois da repercussão, Anitta parou de seguir o italiano, que retribuiu o unfollow. Ao portal Leo Dias Susinna disse que sempre foi verdadeiro com a Girl From Rio. “Ela saberia se não fosse real.”

Fonte: Metrópoles

