Editora Valer participará da 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro, em Belém

Belém (PA) – De 9 a 17 de setembro de 2023, o Hangar Centro de Convenções recebe a 26.ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes e a editora Valer não poderia ficar fora dessa. Com mais de 2 mil livros publicados, a Valer levará os lançamentos e clássicos do seu catálogo para o deleite dos leitores paraenses que amam as Amazônias. A visitação à feira literária é gratuita, e ocorre das 9 às 21h.

Para a doutora em Filosofia e coordenadora editorial da Valer, Neiza Teixeira, a importância dessa participação reflete o quanto a editora cresceu nesses quase 30 anos de existência e resistência.

“A editora Valer levará os seus clássicos, bem como os seus últimos lançamentos, com o intuito de divulgar e elevar o conhecimento sobre as Amazônias, além da literatura universal. É uma grande oportunidade, também, para dialogarmos com autores e leitores, que já nos acompanham, e os que tenham a curiosidade de conhecer o nosso trabalho”, destaca.

A programação da feira conta com diversas ações de cultura, entretenimento e lazer, entre elas destacam-se as rodas de conversas, saraus, encontros literários, peças teatrais infantis e contação de histórias.

A Valer promoverá também lançamentos em seu stand e que serão divulgados em breve.

A editora amazonense conta com autores de vários lugares da região Norte em seu catálogo, e tem orgulho de dizer que, do Pará, fazem parte do acervo livros do poeta e intelectual premiado no Brasil, João de Jesus Paes Loureiro, e da doutora, com ampla contribuição para o desenvolvimento da Sociologia no Estado do Pará e na Amazônia, Violeta Loureiro.

“A editora Valer tem como uma das suas metas publicar excelentes livros sobre as Amazônias, bem como de autores amazônidas, daí que estarmos no Pará é de grande importância para nós”, ressaltou Neiza Teixeira.

Sobre a feira

Este ano, os homenageados da feira serão a autora, compositora e apresentadora Heliana Barriga e o escritor, jornalista e poeta Salomão Larêdo.

Heliana Barriga, uma das homenageadas, dedica sua trajetória à literatura infantil, com destaque para as obras “A Abelha Abelhuda” e a “Perereca Sapeca”, que fazem parte da coleção Acalanto, da editora FTD-SP. Contadora de histórias, Heliana também é cordelista e poeta, com diversas obras dedicadas à temática Amazônica.

Larêdo é escritor, advogado e jornalista, autor de mais de 50 livros. Ele já recebeu diversos prêmios e atuou em múltiplas áreas e projetos. Leitor e escritor, Salomão é também um militante apaixonado na luta pela valorização da cultura e dos povos das diversas Amazônias.

Nesta edição, serão contempladas as Vozes dos Homenageados, Vozes da Infância, Vozes da Diversidade e Inclusão, Vozes da Baixada, Vozes da Democracia, Vozes do Clima, Vozes do Marajó, Vozes do Escritor Paraense e Vozes da Cultura de Paz.

Para finalizar cada dia de Feira, haverá apresentações musicais da Amazônia Jazz Band, Show Mundo Bita, Linn da Quebrada, Victor Xamã, Nic Dias, Sumano, Zek Picoteiro, Potentes do Brega, Competição de Ballroom, Chico César, Kaê Guajajara, Mestre Damasceno, Amélia Barbosa e Grupos de Músicos, Arraial do Pavulagem e Gaby Amarantos.

