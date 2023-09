Bilionário brasileiro é encontrado morto com esposa no litoral de SP

A causa da morte do casal ainda não foi identificada, a suspeita é que tenha sido causadas por um vazamento de gás

O empresário José Bezerra de Menezes Neto, conhecido como Binho Bezerra, e sua esposa foram encontrados mortos neste sábado (9), em uma residência localizada em um condomínio na Praia do Iporanga, em Guarujá, no litoral de São Paulo.

De acordo com informações, a Polícia Civil (PC) foi acionada para investigar as circunstâncias das mortes, e a suspeita é de que elas tenham sido causadas por um vazamento de gás. Não foram encontrados sinais de violência nos corpos do casal. Tanto o aquecedor da piscina quanto o da casa funcionavam a gás.

A perícia foi solicitada no local para examinar detalhadamente a residência e determinar as causas das mortes.

Forbes

Binho Bezerra era um empresário de destaque e integrava a terceira geração de controladores do BicBanco. O BicBanco foi vendido ao China Construction Bank por R$ 1,62 bilhão em 2013.

Em dezembro de 2022, Binho Bezerra figurava na 205ª posição na lista da Forbes dos bilionários brasileiros, com um patrimônio avaliado em R$ 1,55 bilhão.

A morte repentina do empresário e de sua esposa chocou o setor empresarial, que aguarda os resultados das investigações para entender as circunstâncias que levaram a morte do casal.

Leia mais:

Marido atira contra esposa no meio da rua e acaba preso no Cidade Nova, em Manaus

Vídeo: Pastor diz que mulher tem que rastejar para manter o marido

Vídeo: Criminosos matam militar e dançam em volta do corpo em São Paulo