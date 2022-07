Polícia prende homem que jogou explosivo em evento de Lula no Rio

O homem arremessou uma bomba com fezes e urina contra participantes de ato com o ex-presidente na Cinelândia. Ninguém se feriu

A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou, no fim de quinta-feira (7), o homem que arremessou um explosivo contra participantes de ato com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Cinelândia. O recipiente teria fezes e urina. Ele foi detido e autuado pelo crime de explosão.

O suspeito é André Stefano Dimitriu Alves de Brito, de 55 anos. Ele foi preso por agentes do 5º Batalhão da Polícia Militar e, depois, conduzido para a 5ª Delegacia de Polícia.

De acordo com os militares, o artefato arremessado seria um explosivo de festas juninas. Seguranças do evento relataram que havia fezes e urina dentro da garrafa utilizada pelo criminoso.

Após jogar a bomba contra a multidão, o homem tentou fugir, mas foi detido pelos militares. De acordo com a corporação, ninguém se feriu.

Este é o segundo incidente do tipo em atos com apoiadores de Lula. Em junho deste ano, três pessoas foram detidas após utilizarem um drone para jogar um líquido malcheiroso contra os participantes do lançamento oficial da aliança entre Lula e Alexandre Kalil (PSD), em Uberlândia, Minas Gerais.

Os acusados foram liberados após assinarem Termo Circunstanciado de Ocorrência. De acordo com o trio, o líquido utilizado é uma substância que atrai moscas, utilizada em lavouras.

*Com informações do IG

