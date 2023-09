Com investimento de R$ 30 milhões, mais de 360 campos e quadras de esporte são revitalizados

Manaus (AM) – Em incentivo à prática esportiva e à qualidade de vida da população, o programa “Uma Luz Para o Esporte”, da Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), modernizou 361 campos e quadras da cidade com instalação de LED, ao beneficiar 63 bairros e quatro comunidades da capital amazonense em 1.000 dias da gestão municipal. Na zona rural, 25 comunidades foram atendidas.

Transformar áreas de risco em locais seguros para as comunidades de Manaus também faz parte das ações da prefeitura, por intermédio da Seminf, como ainda o recapeamento de mais de 2 mil vias, em parceria com o governo do Estado, além das grandes intervenções viárias e da implantação de drenagem profunda e superficial, sarjetas e meios-fios.

Executado pela Unidade Gestora de Abastecimento de Energia (UGPM), da Seminf, o programa “Uma Luz Para o Esporte” contabiliza investimento em projetores de LED em toda a cidade pela administração municipal, com mais de 155 mil novos pontos de iluminação. A cobertura de iluminação já alcança 99% em todas as zonas de Manaus.

“Antes, não tínhamos recursos e nem condições de ir para outro campo jogar. Anoitecia e não dava mais nem para andar. Agora, veio esse benefício para a comunidade, que é uma iluminação de qualidade, graças à Prefeitura de Manaus’’, relata Juvanir Gaspar, morador da comunidade Vila Nova, bairro Mauazinho, que recebeu mais de 80 pontos de LED nas ruas e no campo esportivo.

Reformas

Além de investir em iluminação, seis campos e complexos esportivos foram reformados, com o objetivo de fomentar e incentivar a prática de esportes. Um investimento de R$ 30 milhões em 15 bairros.

“Eu quero trazer para a cidade de Manaus essa transversalidade de unir o esporte com a melhora da saúde da população. É importante para a comunidade ter um campo ou quadra com segurança, revitalizado e iluminado, para que as partidas e os passeios não sejam interrompidos pelo medo do escuro”, explica o prefeito David Almeida.

Em 1.000 dias de gestão, a prefeitura transformou espaços, antes esquecidos, em complexos esportivos; campos que alagavam receberam sistema de drenagem profunda, para acabar com esse problema. A meta é dar esse olhar com infraestrutura para o esporte.

No Jorge Teixeira, o complexo esportivo Casinha Branca, que passava por décadas de abandono, recebeu nova estrutura. O campo de futebol ganhou vestiários, arquibancadas, banheiros com acesso para pessoas com deficiência física, além de pista de caminhada, academia ao ar livre e quadra poliesportiva, beneficiando centenas de moradores que frequentam o local.

Na zona Norte, no bairro Mutirão, a prefeitura recuperou o complexo esportivo “Campo do Coração”, entregando aos moradores um espaço totalmente reformado e modernizado, após receber obras de reestruturação. O espaço conta com praça, academia, praça ao ar livre, arquibancada coberta e campo de areia.

Vozes que têm valor

“Tenho três filhos e estou muito feliz, porque reformaram o campo. Agora vai dar para brincar, jogar bola, passear na praça, e as crianças vão gostar bastante. Só temos a agradecer, porque o prefeito David Almeida e o secretário de Obras, Renato Junior, olharam por nós”, destaca o morador Nickson Moreno, de 32 anos.

No bairro Crespo, zona Sul da capital, o campo da Luzitânia, que era inutilizado por conta de constantes alagamentos, se tornou o primeiro da cidade a contar com um sistema completo de escoamento da água da chuva.

“A nossa voz tem valor nessa nova gestão. O prefeito David e secretário Renato atenderam a nossa solicitação. Isso é gratificante para a comunidade. Só a gente sabe o que sofremos com o ‘Piscinão de Ramos’, que enfrentávamos quando chovia”, conta o morador Paulo Nascimento, de 42 anos.

As praças com áreas de lazer e esporte também ganham destaque nesta gestão. Entre elas, as praças do bairro Dom Pedro, do Parque das Laranjeiras, do Manoa, das ruas 41 e 163, no bairro Nova Cidade; praça do bairro Jorge Teixeira, 1ª etapa, e a praça de alimentação no bairro Glória.

Na praça das Flores, conjunto Flamanal, os moradores ganharam quadras poliesportivas cobertas, nova academia ao ar livre e playground em um espaço totalmente revitalizado.

