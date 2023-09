VÍDEO: idosas ‘saem no tapa’ após descobrir que namoram o mesmo padeiro

Um vídeo divulgado por um usuário do Twitter mostra o momento em que supostamente a avó dele e uma outra idosa entram em luta corporal por causa de um padeiro com quem ambas teriam um relacionamento amoroso.

Nas imagens divulgadas é possível observar que as envolvidas trocam farpas na beira de rua enquanto uma pessoa grava. O diálogo das idosas é sempre com xingamentos e uma aponta a outra de ser amante do ‘garanhão’.

“Escuta e cala a sua boca, cala a boca – você tem que ficar calada, rapariga”, diz uma delas, momento em que a luta corporal começa.

e hoje que recebi no grupo da família esse video da minha vó saindo na mão com uma véia na rua kkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/GJiXeR2qHd — João Dias (@jdiasss_) September 20, 2023

