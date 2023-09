Caminhão arranca poste e fios elétricos na Zona Leste de Manaus

Um caminhão arrancou fios elétricos e um poste de energia na avenida José Romão, bairro São José Operário, Zona Norte de Manaus, durante a tarde desta quinta-feira (21).

Segundo testemunhas, o caminhão saiu de um galpão com 11 postes de aço no cargueiro, e o motorista acabou esquecendo de abaixar parte do compartimento, o que acabou fazendo com que os equipamentos de iluminação pública engatassem na parte superior do veículo.

O acidente causou transtornos no local, registrando um engarrafamento no local. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foi acionado para orientar motoristas na área.

Leia mais

Vídeo: Caminhão pega fogo no Distrito Industrial em Manaus

Mulher é presa por envolvimento em roubo de caminhão com mercadorias, no AM

Vídeo: Caminhão mata atropelado motociclista no Tarumã