Mesa Brasil Sesc atua há 20 anos no combate a fome no Amazonas

Manaus (AM) – O Mesa Brasil Sesc completa 20 anos de atuação no Amazonas, em 2023, contribuindo para o combate à fome e ao desperdício de alimentos. A iniciativa visa a segurança alimentar e nutricional, atendendo milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Este ano, o Mesa Brasil Sesc já distribuiu mais de 300 mil kg de alimentos, atendendo, em média, 25 mil pessoas por mês. Somente no show solidário “Tem Sesc Aqui”, cerca de 35 mil kg de alimentos não perecíveis foram arrecadados. A distribuição dessas doações é feita através das mais de 260 entidades sociais credenciadas.

“Isso é uma demonstração clara da nobreza da atuação do Mesa Brasil e do Sesc em levar esses alimentos às comunidades que mais precisam, representando uma dose muito grande de ação de solidariedade com a população”, ressalta o presidente da Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio AM), Aderson Frota.

As doações são recebidas por meio de parceiros, como centrais de distribuição e abastecimento de alimentos, feiras livres, redes atacadistas e varejistas, e indústria alimentícia, que doam excedentes de produção ou produtos fora dos padrões de comercialização, mas em condições seguras para consumo.

Após a coleta dos alimentos, uma equipe multidisciplinar faz uma triagem do que pode ser doado, e o próximo passo é definir as instituições que irão receber.

O Abrigo Moacyr Alves é uma das entidades cadastradas. Para o coordenador de logística e transporte, Wilson Queiroz, a parceria entre as instituições é de suma importância para que o abrigo desenvolva as atividades no dia a dia.

“É uma parceria que surgiu no momento certo, agregando valores à vida humana, trazendo ganhos e benefícios para nossa instituição, em termos das doações, pois elas ajudam no preparo da alimentação diária de nossas crianças”, pontuou.

Além da distribuição de alimentos, o Mesa Brasil Sesc também atua realizando campanhas educativas e ações de caráter emergencial, como o “Sesc Solidário”, em que arrecadou alimentos para as vítimas das fortes chuvas que afetaram a cidade de Manaus no 1º semestre deste ano. O “Mesa Brasil Transforma” também é outro exemplo de atividade, em que foi entregue a reforma e ampliação da cozinha da Associação Divina Misericórdia.

Homenagem

Na última quinta-feira (21), o projeto e o Sesc foram homenageados na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) como forma de reconhecimento ao trabalho desenvolvido no Estado para a melhoria da qualidade de vida da população. A iniciativa é de autoria dos deputados Adjuto Afonso e Sinésio Campos.

A solenidade contou com a presença do presidente em exercício da Fecomércio AM, Dr. Aderson Frota; da Superintendente da Fecomércio e Diretora Regional do Sesc AM, Adriana Nascimento; gestores, diretores e presidentes de sindicato.

“Agradecemos aos nossos doadores que formam uma rede do bem, e principalmente as nossas instituições beneficiadas, pois enquanto Sesc e Mesa Brasil apenas fazemos uma ponte, mas são elas que realizam esse trabalho incrível atendendo aqueles que mais precisam”, destacou a Diretora Regional do Sesc Amazonas, Adriana Nascimento.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Nikolas Ferreira vira réu por expor adolescente trans nas redes sociais

Governo anuncia necessidade de novo bloqueio de R$ 600 milhões no orçamento

Prefeitura apresenta parque Rosa Almeida, com projeto de Niemeyer, para Instituto Soka Amazônia