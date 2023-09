Nova Secretaria de Habitação inicia atendimentos na segunda-feira em Manaus

Manaus (AM) – Criada na gestão do prefeito David Almeida, a Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf) inicia os atendimentos ao público, às 8h desta segunda-feira (25). Com isso, a prefeitura vai colocar em prática o programa “Manaus Minha Casa”, lançado pela administração municipal.

As políticas públicas para a área da habitação ganharam um novo fôlego com as ações implantadas pela Prefeitura de Manaus, que projeta beneficiar 17 mil famílias com moradias dignas.

“Já este ano, nós iremos assinar o contrato de 3 mil unidades habitacionais pelo ‘Minha Casa, Minha Vida’, e mais 1.200 que atenderão as áreas de risco, onde tivemos desalojamento da população. Então, neste ano, podemos contar com 4.200 unidades, em parceria com o governo federal, e mais 252 unidades que serão construídas com recursos da Prefeitura de Manaus”, destacou o secretário municipal de Habitação, Jesus Alves.

Para ter acesso ao programa, o cidadão deve se cadastrar, de forma gratuita e on-line, no endereço eletrônico do Sistema Municipal de Habitação, simhab.manaus.am.gov.br. O secretário ressalta que os beneficiados não serão escolhidos por ordem de chegada, mas, sim, por prioridades, que serão definidas pelo Conselho Municipal de Habitação.

“A população, de modo geral, pode pleitear, mas existe um regramento e, no momento oportuno, vamos discorrer de maneira clara e exaustiva sobre essas normas”, explicou Alves.

Também haverá atendimento presencial na sede da secretaria, na avenida Constantino Nery, nº 200, bairro Chapada, zona Centro-Sul, mas somente para instrução sobre o sistema on-line, nos horários de 8h às 12h e de 13h às 15h. “O objetivo do atendimento presencial é somente instruir a acessar o sistema. Todo nosso cadastro é feito, exclusivamente, pelo Simhab”, completou o secretário.

A partir da parceria entre os Executivos municipal e federal, 17 mil famílias serão beneficiadas a partir do trabalho desenvolvido na Semhaf. Estão previstas, por ano, 1,2 mil moradias para famílias em área de risco e 3 mil moradias do “Minha Casa, Minha Vida”. Já no programa municipal “Manaus Minha Casa”, a prefeitura vai beneficiar, no primeiro momento, 252 famílias com unidades habitacionais, que sofreram com desabamento no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste.

*Com informações da assessoria

