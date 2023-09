Homem com 40 quilos maconha avaliados em cerca de R$ 200 mil é preso

O indivíduo também estava em posse uma espingarda calibre 20, que estava sendo conduzida em uma embarcação junto com as drogas

Um homem foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (22), Jorge Luiz Ferreira Fragoso, em posse de 40 quilos de maconha do tipo skank avaliados em R$ 200 mil. A prisão ocorreu no porto do São Raimundo, no Centro de Manaus.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da unidade policial, esta ação é um desdobramento de outra realizada na terça-feira (19), que resultou na apreensão de cerca de 60 quilos de cocaína avaliada em mais de R$ 800 mil e na prisão de um indivíduo de 60 anos.

“O indivíduo também estava em posse uma espingarda calibre 20, que estava sendo conduzida em uma embarcação junto com as drogas apreendidas. As investigações apontam que o material teria sido coletado em Barcelos e São Gabriel da Cachoeira (a 399 e 852 quilômetros de Manaus, respectivamente), e seria destinado a um grupo criminoso da zona sul da capital”, disse.

Procedimentos

Jorge Luiz responderá por tráfico de drogas, porte de arma de fogo de uso permitido e associação para o tráfico, e ficará à disposição da Justiça.

