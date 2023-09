Agenda cultural do Amazonas tem shows e outras festas neste fim de semana

Veja os eventos que ocorrem em Manaus e no interior do estado, neste sábado e domingo

Show e outras festas agitam o fim de semana no Amazonas. Confira a agenda para Manaus e o interior do estado.

Estreia no Cinema

Nesta semana, os cinemas de Manaus recebe o filme “Nosso sonho: a história de Claudinho e Buchecha. O longa mostra como o ritmo e a poesia da periferia conquistaram o Brasil. O filme reúne drama e tragédias, mas também humor, surpresas e redenção.

SÁBADO (23)

“Verão Amazônico”

A Rede Amazônica promove o evento “Verão Amazônico” neste sábado (23), na Ponta Negra de Manaus. Shows com a banda NTDS, Uendel Pinheiro e DJ Toinho estão entre as atrações. A programação também conta com atividades de lazer, aula de dança, e gravação de um programa especial. O evento, celebra o aniversário de 51 anos da emissora, é gratuito.

Show na Arena da Amazônia

Neste sábado (23), a dupla Jorge e Mateus realiza o evento ‘Único’, na Arena da Amazônia, Zona Centro-Sul de Manaus. O show recebe Maiara e Maraisa, Luan Santana e o DJ KVSH como convidados. Os portões do local vão ser abertos às 20h. Os ingressos estão disponíveis na internet (inserir link) e nos shoppings Millennium e Manauara.

Espetáculos nos terminais de Manaus

A Panorando Cia e Produtora apresentar o espetáculo de dança “As Cores da América Latina”, em terminais de ônibus de Manaus, neste sábado (23), domingo (24) e segunda-feira (25). As sessões são gratuitas e vão ocorrer nos terminais 3, 4 e 5 (T3, T4 e T5), sempre a partir das 17h. Na quarta-feira da próxima semana, 27 de setembro, o espetáculo vai ser apresentado no Teatro Amazonas, às 20h. A entrada também é gratuita.

Manacá Fitness – pratique saúde

Ainda neste sábado, Manacapuru conta com o evento “Manacá Fitness – pratique saúde. A programação ocorre no estacionamento do Terminal Rodoviário, a partir das 18h. O evento, que busca incentivar a prática da atividade física, é gratuito.

Domingo (24)

No domingo (24), o Porão do Alemão, na Zona Oeste de Manaus, recebe o evento “Porão na Toada”, a partir das 14h. Paulinho Viana e David Assayag estão entre as atrações da festa. Os ingressos estão disponíveis na internet.

‘Samba dos Mano Veio’

Ainda no domingo, Manaus conta com o evento “Samba dos Mano Veio”. A festa ocorre na Botecaria, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, Zona Sul de Manaus.

‘Flashback Sunshine’

No domingo (24), Manaus conta com o evento “Flashback Sunshine”, a partir das 11h. A festa, comandada pelo DJ Raidi Rebello, vai acontecer no Atlético Rio Negro, Centro.

Espetáculo ‘Tudo que seu marido precisa saber’

Ainda no domingo, o poeta Fabrício Carpinejar apresenta o espetáculo “Tudo que seu marido precisa saber”, no Teatro Manauara, Zona Centro-Sul de Manaus, a partir das 18h. No humor sério, ele aborda a vida a dois. Os ingressos estão disponíveis na internet e nas lojas Ramsons dos shoppings Manauara, Amazonas e Sumaúma.

