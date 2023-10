Criança morre ao ser atingida por trave de futebol

Matheus Felix Gomes, de 8 anos, morreu, na terça-feira (3), após ser atingido por uma trave durante um jogo de futebol de salão em uma quadra esportiva no município de Leopoldo de Bulhões, em Goiás. A criança chegou a ser encaminhada ao hospital, mas faleceu devido ao quadro de politraumatismo craniano.

De acordo com a Polícia Militar, Matheus se pendurou na trave, que estava solta e caiu sobre ela. Em nota, a Prefeitura de Leopoldo de Bulhões informou que o ocorrido foi uma grande fatalidade e que as traves do local são móveis por ser uma quadra poliesportiva.

O Executivo Municipal informou ainda que a responsabilidade por supervisionar os alunos é sempre do professor e que está à disposição das autoridades para esclarecer os fatos. A nota também informa que procedimento para apurar o acidente será aberto e que estão oferecendo todo o apoio para a família.

Segundo relatos, Matheus foi socorrido pelo próprio pai, que é professor na escola de esportes. Levado ao hospital, o menino foi atendido, mas de acordo com o médico que o recebeu, ele já estava morto quando chegou ao local.

A Polícia Civil irá investigar o caso e apurar as razões da trave estar solta. O local do acidente foi isolado. O Instituto Médico Legal (IML) foi responsável por fazer a perícia no local do acidente. O corpo de Matheus Felix foi velado e enterrado na manhã de quarta-feira (4).

*Com informações do Metrópoles

