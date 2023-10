Feira do Pirarucu venderá peixe a preço popular neste final de semana, em Manaus

Manaus (AM) – A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) realiza, neste final de semana, dias 7 e 8, uma nova edição da Feira do Pirarucu, com 5,2 toneladas de pirarucu fresco de origem sustentável disponível para venda. A feira ocorrerá na sede da FAS, situada na Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10 de Novembro, das 7 às 11h ou até quando durar o estoque.

O filé do pirarucu será comercializado a R$ 30 o quilo; a manta a R$ 21 o quilo; a ventrecha a R$ 16 o quilo; a carcaça a R$ 7 o quilo; e a cabeça inteira do pirarucu a R$ 10 por unidade. A organização da feira informa que somente o corte do filé será limitado a cinco quilos por pessoa.

O pirarucu é oriundo do manejo sustentável realizado por pescadores da comunidade Maripulândia, da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, localizada no município de Fonte Boa, interior do Amazonas. A venda na feira promovida pela FAS beneficiará diretamente 10 famílias dessa comunidade.

“Estaremos de portas abertas para receber o público interessado em adquirir um produto saudável, de qualidade, fruto de uma atividade sustentável que beneficia diversas famílias amazônidas”, afirma o gerente do Programa Floresta em Pé da FAS e coordenador da feira, Edvaldo Corrêa.

Sucesso

A última edição da Feira do Pirarucu da FAS, realizada em setembro, reuniu mais de 350 pessoas que adquiriram 4,7 toneladas de peixe manejado pelos pescadores de Mapurilândia. A venda gerou lucro de R$ 68,3 mil para 12 famílias. Só com a venda do pirarucu, o lucro foi de R$ 51,4 mil, enquanto a venda da pele do peixe resultou em R$ 17,9 mil.

“O pirarucu para nós é uma renda e, antes, nós não estávamos vendo tanto retorno com a venda e a FAS ajudou bastante através da feira”, afirma o manejador Janderson Salvador.

Para Edvaldo, a iniciativa beneficia e valoriza o trabalho de famílias ribeirinhas que se dedicam ao manejo do pirarucu, além de mostrar que o consumidor está cada vez mais interessado em adquirir produtos de origem sustentável.

“As feiras com peixe de manejo sustentável promovidas pela FAS são um verdadeiro sucesso. É uma iniciativa onde todos ganham. O manejador, com a oportunidade de levar seu produto para um mercado novo, com geração de renda direta para sua família e comunidade, e o consumidor manauara, que adquire um produto de qualidade com origem sustentável. Ficamos extremamente satisfeitos de ver que o público abraça a ideia e apoia projetos como esse de incentivo do manejo, que mantém a floresta em pé”, afirma.

A Feira do Pirarucu é fruto de uma parceria entre a FAS e a Associação dos Moradores e Usuários da RDS Mamirauá Antônio Martins (Amurman). A venda do pirarucu manejado tem apoio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas (Sema) e da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror).

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio de programas e projetos nas áreas de educação e cidadania, saúde, empoderamento, pesquisa e inovação, conservação ambiental, infraestrutura comunitária, empreendedorismo e geração de renda.

A FAS tem como missão contribuir para a conservação do bioma pela valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade e pela melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia. Em 2023, a instituição completa 15 anos de atuação com números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 40% no desmatamento em áreas atendidas entre 2008 e 2021.

