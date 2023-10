VÍDEO: tiroteio em show de Maiara e Maraísa deixa adolescente morto e PM ferido

Um adolescente de 17 anos, morreu e um Policial Militar ficou ferido após um tiroteio durante um show das cantoras Maiara e Maraísa ocorrido na noite dessa quinta-feira (5), em comemoração do aniversário do Tocantins. As informações são do G1*

A vítima que morreu é um adolescente de 17 anos identificado como Ruan Gomes da Silva. Outras 11 pessoas ficaram feridas durante a confusão e foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte e Hospital Geral de Palmas (HGP). De acordo com o Governo do Tocantins, tudo começou com a briga entre o policial militar e dois homens.

O Governo informou em nota que lamenta a morte do adolescente e que “não está medindo esforços para esclarecer todos os fatos e responsabilizar o autor do homicídio”.

Durante o tiroteio houve correria e tumulto. Imagens que circulam nas redes sociais mostram moradores que compareceram à festa correndo pela praça para fugir da confusão. Cerca de 40 mil pessoas estavam na Praça dos Girassóis, segundo a Polícia Militar.

A dupla Maiara e Maraisa também precisou sair às pressas do palco. Momentos antes da confusão, Fernando Mocó tinha feito o pedido de casamento ao pai de Maraísa em cima do palco.

O que diz o Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, esclarece que durante a madrugada desta sexta-feira, 6, durante a programação artística em comemoração ao aniversário do Estado na praça dos Girassóis , ocorreu uma briga que resultou na morte de um adolescente de 17 anos. O Governo do Tocantins lamenta com muito pesar a morte e informa que não está medindo esforços para esclarecer todos os fatos e responsabilizar o autor do homicídio.

As equipes da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Palmas) e da perícia técnica estiveram no local colhendo as informações e vestígios que possam auxiliar na elucidação do caso.

Tiroteio em show de Maiara e Maraísa deixa adolescente morto e PM ferido. pic.twitter.com/v4Vg6fHDtI — Portal Em Tempo (@emtempofb) October 6, 2023

Leia também:

Pontos de telessaúde nas comunidades do Amazonas recebem tecnologia Starlink

Corpos de traficantes suspeitos de matar médicos são encontrados no RJ

Refinaria garante abastecimento de gás em Manaus durante período de seca no AM