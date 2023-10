Omar Aziz participa de anúncio de recursos para enfrentamento da seca e incêndios no AM

A ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima, se reuniu com a Associação Amazonense de Municípios para discutir ações e liberar mais de R$ 230 milhões ao combate à estiagem e incêndios que têm assolado o estado do Amazonas. O encontro ocorreu na sede da Suframa, nesta segunda-feira (16), e contou com a presença do líder da bancada federal do Amazonas, o senador Omar Aziz.

Durante a reunião, as autoridades presentes assinaram duas portarias que estabelecem recursos financeiros para o enfrentamento da situação. O objetivo principal é garantir a assistência à população afetada pelos incêndios e pela estiagem, além de promover ações de prevenção e combate aos incêndios florestais, investindo em ações estruturantes para o atendimento da saúde principalmente no interior.

A Ministra Nísia Trindade ressaltou a importância da cooperação entre os governos federal, estadual e municipal, bem como da sociedade civil, para enfrentar os desafios trazidos pela estiagem e pelos incêndios. Ela ainda destacou que a situação exige uma resposta rápida e efetiva.

“Os problemas são muitos e a portaria não resolve tudo, mas ela também é fruto de um trabalho em conjunto com os parlamentares e lideranças que desde o início do ano nos procuraram por causa dessas pautas”, destacou a ministra.

De acordo com o presidente da Associação Amazonense de Municípios, pelo menos R$ 61 milhões dos recursos federais serão liberados especificamente para a Defesa Civil, já a partir desta quarta-feira. Souza agradeceu ao senador Omar Aziz por intermediar audiência com prefeitos em Brasília, o que segundo ele mostra um trabalho em conjunto para tirar o Amazonas da difícil situação.

O senador Omar Aziz reiterou a importância do trabalho em conjunto para agilizar as ações.

“Em um evento desses pelo qual passa o Amazonas, em duas semanas, oito ministros de Lula estiveram aqui, algo que nunca tínhamos visto antes. Sei que a gente pode contar com a determinação do presidente Lula e não tenho dúvida que em um momento como esse o governo precisa ter transversalidade. Não é só uma pasta que resolverá o problema, mas sim vários ministérios fazendo seu papel para as coisas terem uma resolutividade rápida. Não resolveremos essa questão sem todas as frentes da administração pública. Esse é um problema histórico, mas agora a diferença é que temos um presidente da República com sensibilidade para cuidar das pessoas nessa situação”, salientou Omar Aziz.

Participaram da reunião o Governador do Amazonas, Wilson Miranda Lima, o Prefeito de Manaus, David Almeida, o Presidente da Associação Amazonense de Municípios, Anderson Souza, e representantes da Secretaria Especial de Assuntos Federativos da Presidência da República e do Ministério da Saúde, além de prefeitos, deputados federais e estaduais.

*Com informações da assessoria

