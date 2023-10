Ingressos para “Open Extreme Manaus” podem ser trocados por uma lata de leite

Manaus (AM) – Contagem regressiva para a 3ª edição do Open Extreme Manaus em 2023. O evento será realizado no próximo sábado (21), no Centro de Convenções Vasco Vasques, a partir das 19h. A programação conta com 19 lutas de Kickboxing e MMA.

Os ingressos podem ser trocados por meio da doação de latas de leite em pó, que irão beneficiar famílias ribeirinhas afetadas pela seca dos rios no Amazonas.

Com a proposta de promover um encontro esportivo entre gerações mais experientes e as mais novas, o Open Extreme Manaus começou a ser promovido no ano de 2015 em Manaus. Desde lá, já são inúmeras edições e muita história vivida em “campo”, ou melhor, no octógono. A expectativa, desta vez, é reunir cerca de 3,5 mil pessoas. Os duelos estão divididos nas categorias: masculina, feminina e de inclusão social.

“Estou muito feliz e grato por estar realizando esse evento. Tem tudo para ser um sucesso assim como foram as outras edições. Vale a pena frisar: o esporte é para todos e muda vidas”, disse Marcelo Pontes, organizador do Open Extreme Manaus.

Direto do México

Lutador do UFC, o amazonense Diego Lopes, já está em Manaus para fazer presença VIP no evento. Há 5 anos morando no México, Lopes trouxe Isay e Caleb “Bandido”, atletas treinados por ele na equipe Brazilian Warriors, para realizarem o sonho de lutar fora do país de origem na busca pela vitória no octógono.

Diego Lopes será presença VIP no evento Foto: Divulgação/UFC

Revelado pelo Clube Freiras, projeto de jiu-jitsu do bairro Mutirão na Zona Leste de Manaus, Diego Lopes tem conquistado títulos importantes na carreira. São pelo menos 33 vitórias. A mais recente, comemorada após confronto com o canadense Gavin Tucker no UFC Nashville nos Estados Unidos em agosto.

Lutas de Inclusão Social

“Mazinho” atleta com síndrome de down x Felipe Fúria Foto: Ivan Câmara

Aos 27 anos, o amazonense Walmar Pacheco, mais conhecido como “Mazinho” no mundo do esporte, contabiliza medalhas e inúmeras participações em eventos de luta. O atleta com síndrome de down começou a treinar há 11 anos com a equipe Brazilian Jiu-Jítsu, liderada pelo mestre Márcio Pontes e referência no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. Para os familiares, a condição de vida não foi um empecilho, pelo contrário, serviu como impulso para ele se desenvolver e conquistar muitos admiradores.

“O Mazinho ainda tem dificuldade para falar algumas palavras, mas desde que ele foi para o jiu-jítsu, teve um grande progresso na parte física e mental. Hoje, ele consegue, sim, pronunciar algumas palavras, o que permite nos comunicarmos. Na academia, ele é a estrela do treino. Todo mundo gosta dele. A equipe tem um grande entrosamento com ele e lá se sente em casa, graças a Deus”, disse o tio, Airton Pacheco.

Depois de um período sem treinar em razão da pandemia e por motivos pessoais, Mazinho retornou ao tatame com foco em se preparar para participar do Open Extreme Manaus. Entre 19 lutas de MMA e Kickboxing previstas na programação do evento, duas são voltadas à inclusão social: Mazinho x Felipe Fúria e Haroldo Souza x Chico Preto.

Cadeirante Haroldo Souza

Haroldo Souza e Luiz Guerreiro (treinador) Foto: Ivan Câmara

Aos 66 anos, Haroldo é um atleta cadeirante, diagnosticado com paralisia nos primeiros dias de vida. Hoje, ao lado do treinador, Luiz Guerreiro, ele tem superado muitos desafios no esporte e na busca por melhor qualidade de vida e já está na expectativa para participar pela primeira vez do evento.

“Essa oportunidade é espetacular. A inclusão social é sem igual. A gente está motivado para ter inclusão de verdade e aos poucos ela tem aparecido. O Luiz (treinador) me viu capaz de treinar”, destacou Haroldo.

Para Luiz Guerreiro, incluir a arte marcial na vida do Haroldo é gratificante. O atleta busca aproveitar e aprender bastante durante os treinos. Sem contar que a história dele inspira muitas pessoas.

“Eu sempre vi ele muito ativo, mesmo de cadeira de rodas, se esforçando para sair, praticando outros e exercícios, malhando, para mim, isso é muito gratificante como treinador. Algumas semanas atrás ele me perguntou se algum dia subiria em rinque e a resposta veio”, afirmou Guerreiro.

De acordo com Marcelo Pontes, organizador do Open Extreme Manaus, além de promover o encontro de lutadores renomados no estado com os mais novos, o evento busca fortalecer a inclusão social e possibilitar que pessoas com deficiência tenham a oportunidade para mostrar seus talentos.

“Nós sempre trazemos essas lutas durante a programação, pois assim, tanto quem está no dia ou acompanhando através da internet, se impressiona com a capacidade de um PCD. Muitas vezes, eles só precisam de uma porta aberta para que outras se abram”, ressaltou.

Onde fazer a troca de ingressos

A pulseira pode ser trocada por uma lata de leite em quatro endereços pela capital ou no dia do evento. As doações vão beneficiar comunidades ribeirinhas afetadas pela seca dos rios no Amazonas.

CT Cosmo Dias – Rua Violeta Areosa, 108 – Alvorada 1 – em frente ao Mercadinho Bela Vista; CT Nogueira/Fúria Team – Av. Jufari, 128 – Nova Esperança – por trás do Carrefour CT Black River – Rua Pará, 346, Nossa Senhora das Graças Loja Iphone4You – Rua Rosa Cruz, 185 – Nossa Senhora das Graças

CARDS

1. até 77kg – Milson Barão x Zairo Garcia

até 77kg – Milson Barão x Zairo Garcia 2. inclusão social – Mazinho Fenômeno x Felipe Fúria

inclusão social – Mazinho Fenômeno x Felipe Fúria 3. inclusão social – Haroldo Souza x Chico Preto

inclusão social – Haroldo Souza x Chico Preto 4. até 57kg – Carol x Mônica

até 57kg – Carol x Mônica 5. até 66kg – Michel Pantoja x Maurício Almeida

até 66kg – Michel Pantoja x Maurício Almeida 6. até 57kg – Enzo Super Choque x Robocop

até 57kg – Enzo Super Choque x Robocop 7. peso pena – Leandro Santos x Thiago Castro

peso pena – Leandro Santos x Thiago Castro 8. peso galo – Michael Costa – Ellyelson Capoieira

peso galo – Michael Costa – Ellyelson Capoieira 9. peso combinado até 55kg – Thaina Ribeiro x Amanda Victoria

peso combinado até 55kg – Thaina Ribeiro x Amanda Victoria 10. peso mosca – Matheus Koka x Jacarezinho

peso mosca – Matheus Koka x Jacarezinho 11. internacional – Caleb Moctezuma x Breno Sombra

internacional – Caleb Moctezuma x Breno Sombra 12. internacional – Dionatha Maia x Isay Garcia

internacional – Dionatha Maia x Isay Garcia 13. João Muniz x Rodrigo Bessa

João Muniz x Rodrigo Bessa 14. Brenna Trovão x Natasha Lima

Brenna Trovão x Natasha Lima 15. Amanda Queiroz x Emanuelle A Leoa

Amanda Queiroz x Emanuelle A Leoa 16. Oberlan Thai x Emerson Lima

Oberlan Thai x Emerson Lima 17. até 59kg – Alife Leão x Syzeno Cabelinho

até 59kg – Alife Leão x Syzeno Cabelinho 18. até 57kg – Braian Mascote x Jorge Ligeirinho

até 57kg – Braian Mascote x Jorge Ligeirinho 19. disputa do cinturão até 61kg de k-1 – Lucas Mendes x Rodrigo Muralha

Para mais informações sobre os cards de lutas e outros detalhes sobre o evento, basta acessar o Instagram @open_extreme ou por meio do WhatsApp (92) 98156-0346.

O Open Extreme Manaus tem patrocínio de: Prefeitura de Manaus, Samel, Chora pra Vender Fiado, Empresa Estadual de Turismo (AmazonasTur), Iphone4You e Espantalho Pneus.

