“O vovô te perdoa”, diz avô que pulou da janela por incêndio causado pela neta

“O vovô te perdoa”, disse o avô da criança suspeita de ter ateado fogo no apartamento, em Patos de Minas, Minas Gerais. O homem, cuja identidade foi preservada para segurança da família, revelou que não guarda mágoas de sua neta, de 11 anos. As informações são do jornal O Globo.

No último sábado (14), ele, de 70 anos, e sua esposa, de 52, tiveram que pular do quarto andar do prédio em que eles moravam, sobre uma cama elástica, para escapar das chamas que consumiam o apartamento enquanto o casal dormia. O fogo teria sido, supostamente, causado pela neta do casal, após uma discussão sobre o uso do celular.

Mesmo com uma altura de 12 metros, o idoso saiu sem nenhum arranhão, mas sua mulher está internada, à espera de cirurgia nos pés: ela quebrou os dois dedos de um pé e o tornozelo.

Sem ter para onde ir, ele se mudou para a casa da filha, que está cuidando da mãe no Hospital Regional Antônio Dias. Ele relata que as consequências do ocorrido estão sendo desastrosas, tanto material, quanto emocional – principalmente o julgamento moral que sua neta vem sofrendo nas redes sociais, o que ele chama de “tribunal da internet”.

“Na internet, tem 36 milhões de pessoas massacrando minha neta, e ninguém para ajudar”, desabafou. Ele mesmo afirma não tem certeza se a neta teria realmente provocado o incêndio, que começou pelo sofá da sala. “Eu não vi, estava dormindo”, diz.

Confira o vídeo:

Avós pulam de 4º andar de prédio após neta atear fogo em sofá.



–> Neta pesquisou sobre bruxaria e quase matou avós queimados; entenda.pic.twitter.com/8OFauR8dLc — Portal Em Tempo (@emtempofb) October 15, 2023

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

VÍDEO: avós pulam de 4º andar de prédio após neta atear fogo em sofá

‘Diabão’ arranca mais dois dedos em projeto para ter ‘garras’