Cinema de Manaus tem entrada com 50% de desconto

Manaus (AM) – Seja sozinho ou acompanhado, cinema sempre é sinônimo de diversão. Por isso, o que não faltam são opções para assistir nas salas da rede Cinépolis do Millennium Shopping. Nesta semana, a programação está eclética e conta com produções que vão desde nacionais, terror e até animação. E, para ficar ainda melhor, de segunda a sexta-feira, a entrada no cinema está com 50% de desconto (exceto pré-venda e pré-estreia).

Dentre os filmes, estão os brasileiros Meu Nome É Gal, que mostra o momento da Tropicália e, a sua principal voz feminina, a cantora Gal Costa. Já o filme Nosso Sonho é a cinebiografia de Claudinho e Buchecha, dupla de maior sucesso do funk melody nacional de todos os tempos e ícone máximo do gênero na música brasileira.

Outra produção nacional em cartaz no Millennium Shopping é Uma Fada Veio Me Visitar, que traz Xuxa Meneghel novamente para as telas do cinema, dessa vez dando vida à Fada Tatu.

Em clima de halloween, as salas de cinema estão exibindo as sequências de terror: Jogos Mortais X, Freira 2 e O Exorcista – O Devoto. Já para assistir em família, as opções são: Trolls 3 – Juntos Novamente e Patrulha Canina – Um Filme Super Poderoso.

“Entre as vantagens da Cinépolis do Millennium Shopping estão o conforto e a comodidade que o consumidor possui em poder estacionar praticamente na porta do cinema”, destacou a coordenadora de marketing do centro de compras, Elizandra Xavier.

Para conferir a programação completa ou adquirir o ingresso, o público pode acessar o site www.cinepolis.com.br ou a bilheteria da Cinépolis do Millennium Shopping.

