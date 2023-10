Enem: Reta final de preparação para vestibular pede momentos de descanso

Manaus (AM) – Os vestibulandos já estão contando os dias para as provas da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para aliviar esse momento de tensão, a dica é apostar em momentos de lazer e entretenimento para relaxar e organizar a mente para a maratona de provas que vão acontecer nas próximas semanas.

Para Abraão Cypriano, de 18 anos, que, desde o ano passado, possui uma rotina puxada de estudos, os momentos com os amigos e a família o ajudaram a trouxeram leveza para a preparação para a prova.

Além disso, o aluno do cursinho Vetor também aposta nos esportes como válvula de escape.

“Tenho adorado jogar basquete e isso tem aliviado a ansiedade e me ajudado a dormir melhor”, disse Abraão.

A rotina de estudos do jovem inicia às 7h no cursinho, com intervalo para o almoço, e segue até às 19h. “Minha meta é a aprovação no curso de Medicina da Universidade Federal do Amazonas (UFAM)”, disse o aluno do Vetor.

Para ajudar os alunos, o cursinho busca incluir ao longo de toda a preparação momentos que promovem a “Descompressão”. Nesta semana, os jovens saíram do ambiente da sala de aula e participaram de mais uma edição do evento que reuniu música, humor e conhecimento.

O evento contou com a DJ Layla Abreu, o humorista Márcio Braga, e a professora e mentora de estudos Fernanda Leal. Durante a “Descompressão”, os vestibulandos também participaram de experiências de química com os professores do Vetor e testaram conhecimento com dinâmicas e gincanas de assuntos que poderão cair na prova da UEA.

“Buscamos ao longo do ano inteiro criar essas interações com os alunos, isso já faz parte da metodologia do Vetor, ensina-os a relaxar e a amenizar o peso das cobranças”, disse a diretora geral do cursinho, Solian Rocha.

Ela chama esse momento de “descanso consciente”, que nada mais é que pausas necessárias e que evitam o esgotamento mental. Tirar alguns momentos do dia para fazer algo que gosta traz conforto para a rotina de preparação para as provas.

Manter uma rotina organizada, com planejamento, praticar atividades físicas, cultivar um hobby, ter uma alimentação adequada e sono de qualidade são alguns ingredientes rumo à aprovação e que devem fazer parte da vida dos vestibulandos.

