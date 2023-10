Boninho comenta possibilidade de Rachel Sheherazade entrar no “BBB 24”

Após a conturbada saída de Rachel Sheherazade de “A Fazenda 15”, expulsa no auge da popularidade, as especulações sobre seu futuro tomaram as redes sociais. Um dos boatos mais disseminados foi que ela estaria cotada para entrar no “BBB 24”. As informações são do site Terra.

Um repórter do “TV Fama” resolveu perguntar a Boninho, o Big Boss, se havia chances disso acontecer. Sem rodeios, o diretor afirmou: “Lógico que não”.

A política adotada pelo diretor da Globo segue um padrão rígido, excluindo da seleção para o “BBB” indivíduos que já tenham participado de outros realities da televisão brasileira. Essa diretriz já afastou nomes como Nicole Bahls e Jojo Todynho de edições passadas do programa. A aposta da Globo é em novos nomes.

Boninho opinou sobre expulsão de Rachel

Mas Boninho está vendo o trabalho concorrente, tanto que fez comentários sobre a expulsão de Rachel, sugerindo que a jornalista poderia ter orquestrado sua própria saída do programa.

“Algumas atitudes são usadas para sair sem ter que jogar a toalha. Usar a regra para eliminar e sair sem pedir é uma delas! Será?”, especulou o showrunner do “Big Brother Brasil”, aludindo a uma possível estratégia da jornalista para abandonar a competição na Record TV sem manifestar desistência.

