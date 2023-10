Sucesso em Manaus, “Dois Irmãos” concorre a prêmio nacional de Teatro

Manaus (AM) – Após o sucesso em Manaus, o espetáculo “Dois Irmãos” concorre em quatro categorias do Prêmio Cenym de Teatro Nacional 2023. Inspirada na obra de Milton Hatoum, a peça amazonense leva a assinatura da Menina Miúda Produções Artísticas.

No Prêmio Cenym 2023, o espetáculo concorre nas categorias:

Melhor Atriz Coadjuvante,

Melhor Cenário,

Melhor Direção de Arte e

Melhor Cartaz e Programação Visual.

O diretor do espetáculo, Cairo Vasconcelos, celebra as indicações. “É um reconhecimento para toda a equipe que trabalhou incansavelmente no espetáculo ‘Dois Irmãos’. É uma prova do talento e dedicação de todos os envolvidos. Agora, é aguardar a premiação”, disse.

Indicada na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, a atriz amazonense Acácia Mié concorre com nomes como Beth Goulart e Olívia Araújo. Na peça ‘Dois Irmãos’, ela interpreta ‘Domingas’, a empregada da casa e mãe de Nael, o narrador-personagem interpretado pelo ator Gabriel Mota.

O cenógrafo Juca Di Souza concorre nas categorias de Melhor Cenário e Melhor Direção de Arte. Atriz e designer, Thaís Vasconcelos concorre na categoria de Melhor Cartaz e Programação Visual.

A jornalista Edilene Mafra assina a comunicação estratégica da primeira temporada do espetáculo.

Sinopse

Ambientado na Manaus do século XX, o espetáculo “Dois Irmãos” é inspirado no romance homônimo — de mesmo nome — “Dois Irmãos”. Na obra, o escritor amazonense Milton Hatoum retrata os conflitos de uma família.

No centro do romance, estão os gêmeos Yaqub e Omar, que têm uma relação marcada por tensão e rivalidade.

Temporadas

Espetáculo Dois Irmãos em Manaus Foto: Hamyle Nobre

Criado e encenado por amazonenses, o espetáculo apresentou duas temporadas em Manaus, uma em maio e outra em agosto deste ano.

No elenco da primeira temporada estiveram Amanda Magaiver (Zana); Brenda Amora (Rania); Acácia Mié (Domingas); Junior Victorino (Omar); Beto Monteiro (Yaqub); Wilson do Carmo (Halim) e Gabriel Mota (Nael). Na segunda temporada, Pabi Xavier passou a interpretar Rania.

Cairo Vasconcelos assina a direção geral do espetáculo. A produção e preparação corporal é de Emília Pontes.

Dione Maciel assinou o figurino. Viktor Judah foi o produtor musical. A iluminação é de Marcio Braz. A maquiagem e visagismo são de Eugenio Lima.

Cairo Vasconcelos adiantou que a Menina Miúda Produções Artísticas planeja uma terceira temporada da peça. “Nossa intenção é proporcionar ao público mais oportunidade de se emocionar com a história do espetáculo. Em breve, vamos compartilhar mais detalhes”, afirmou.

O romance de Milton Hatoum já foi adaptado para TV, em minissérie da Globo; em espetáculo teatral, por profissionais de São Paulo; e em HQ (História em Quadrinhos), pelos quadrinistas paulistanos Fábio Moon e Gabriel Bá.

Foi a primeira vez que o romance ganhou uma peça teatral criada e produzida por amazonenses. A montagem foi possível após o projeto ser contemplado no Prêmio Funarte de Estímulo ao Teatro 2022. As apresentações em Manaus contaram com o apoio da Secretaria de Estado e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM) e da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Prêmio Cenym

Realizado anualmente pela Academia de Artes no Teatro do Brasil (ATEB), o Prêmio Cenym reconhece os talentos do teatro brasileiro, desde obras, artistas, até projetos e locais.

Criada em 2001, como um evento local em Sergipe, pelo ator, diretor, produtor, roteirista e crítico de teatro Tom Williamson, a premiação chega à 22ª edição em 2023.

O prêmio seguiu no formato local até 2010, quando passou a ser apresentado pela ATEB e se tornou oficialmente uma premiação nacional.

A cerimônia de entrega das estatuetas ocorre tradicionalmente no mês de novembro, quando são anunciados os vencedores das 30 categorias do prêmio.

Como é a premiação funciona

Os vencedores do Prêmio Cenym são escolhidos por meio do voto de uma comissão da ATEB. De acordo com a organização da premiação, o grupo é formado por atores, atrizes, diretores, cenógrafos, coreógrafos, figurinistas, iluminadores, sonoplastas, maquiadores, críticos e outros profissionais em atividade nos palcos de todo o país.

Neste ano, a votação vai ocorrer de 6 a 12 de novembro. Após definir os vencedores, o Prêmio Cenym realizará a entrega da premiação no dia 21 de novembro, em Aracaju, Sergipe.

“Os vencedores da edição serão revelados em um evento especial privado. No entanto, todos poderão acompanhar o anúncio que será amplamente divulgado no site e em nossas redes sociais, em tempo real, a partir das 21h, horário de Brasília”, informou a organização.

Menina Miúda Produções Artísticas

Fundada em 2019, a Menina Miúda Produções Artísticas é uma produtora teatral do Amazonas. O grupo busca movimentar a cultura do Estado e proporcionar oportunidades aos artistas locais por meio de formação nas artes cênicas. Também atua na produção teatral, levando espetáculos a diferentes públicos, e promove eventos, como feiras e circuitos artísticos.

