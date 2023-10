Programa ‘Vivendo o Nosso Centro’ chega à fase final em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), entra na fase final das últimas visitas no centro histórico da cidade, neste sábado (28), com tour guiado das 8h30 às 11h, com saída do grupo inscrito da praça Dom Pedro 2°. A série faz parte da educação patrimonial do programa “Nosso Centro”. Os últimos roteiros acontecerão em novembro, nos dias 11 e 25, tendo iniciado em agosto.

Ao todo, “O Vivendo o Nosso Centro” terá oito visitas, sempre aos sábados, atendendo estudantes, profissionais e a sociedade em geral, para que possam ter a visão do centro antigo e ajudar a escrever parte da história do “Nosso Centro”.

O circuito de imersão e experiência passa por edificações, bens tombados, praças e ruas, em um tour montado por técnicos do Implurb, com apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e da Comissão Técnica para Implementação e Revitalização do Centro Histórico de Manaus.

Manaus é uma das sete capitais do Brasil que estão apostando na reabilitação do seu centro histórico para devolver a vida e ebulição ao local, que tem farta infraestrutura e a oferta de transporte e serviços. O plano urbanístico da prefeitura foi lançado em 2021, com projetos para recuperar áreas e criar benefícios à atração de moradores.

*Com informações da assessoria

