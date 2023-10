Sedurb reúne com empresários da construção civil sobre política pública para habitação 

Sinduscon e Ademi promoveram o evento, no qual o secretário da Sedurb apresentou as linhas de atendimento do programa Amazonas Meu Lar

O Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon/AM) e a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado (Ademi/AM) reuniram, nesta segunda-feira (30), empresários do setor para discutir política pública para habitação e um dos destaques foi o Programa Amazonas Meu Lar.

O programa é desenvolvido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) e a Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect).

O secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo, participou do evento, no qual foram discutidas as oportunidades, as linhas de atendimento e as formas de participação das empresas no programa, que tem como objetivo ampliar o acesso das famílias à moradia. O evento, realizado no Hotel Holiday Inn, contou também com a presença de dirigentes da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e da Caixa Econômica Federal (CEF).

“A habitação é um dos pilares importantes da gestão do governador Wilson Lima. Nossa pretensão é, já em dezembro, assinar os primeiros contratos com as famílias aptas a receber o subsídio ‘Entrada do Meu Lar’. Esta é uma das linhas de atendimento, que vai auxiliar no pagamento da entrada de unidade habitacional, no financiamento de imóveis com recursos do FGTS”, informa Marcellus Campêlo.

Durante o evento, o presidente da CBIC, Renato Correia, falou sobre o “Cenário Nacional da Habitação e seu Interesse Social”, e aproveitou para destacar o seu apoio ao Programa Amazonas Lar. “Eu gostaria de parabenizar o governador do Amazonas pela iniciativa de lançar um programa habitacional que é exemplo para os demais estados do país. A união de esforços entre os governos federal, estadual e municipal, no combate ao déficit habitacional, é muito importante, traz resultados e se torna referência”, observou.

O presidente do Sinduscon/AM, Frank Souza, destacou que a presença do secretário da Sedurb na reunião foi fundamental para enriquecer as discussões e contribuir para a construção de soluções efetivas para a habitação do Amazonas.

Sobre o programa

O Amazonas Meu Lar tem como meta oferecer 24.044 soluções de moradia, das quais 22.043 são unidades habitacionais, além de regularizar 33 mil imóveis. O programa está estimado em R$ 4,7 bilhões, somando os investimentos do Governo do Estado e recursos do FGTS e do FAR.

O pré-cadastro das famílias encerrou no dia 11 de outubro, com 162 mil inscrições. Agora, está sendo feito o cruzamento de informações e validação de documentação, para a produção do diagnóstico e a seleção dos que passarão à próxima fase, com definição de ranking e seleção, conforme as linhas de atendimento forem sendo disponibilizadas.

