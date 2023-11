Votação da reforma tributária deve ocorrer esta semana no Senado

Durante o evento do BTG Pactual, em São Paulo, realizado nesta segunda-feira (6), o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmou que a votação da reforma tributária deve ocorrer esta semana. Entre quarta-feira (8) e quinta-feira (9), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) deve analisar a Proposta de emenda à constituição (PEC) da reforma. A proposta deve ser aprovada em dois turnos.

O presidente do Senado voltou a falar do seu compromisso com as pautas econômicas do governo que buscam aumentar a arrecadação, mas afirmou que o Congresso precisará discutir a questão dos gastos públicos.

O senador negou ter defendido o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter afirmado que “dificilmente” o governo vai zerar o déficit fiscal em 2024. “O que eu faço é defender boas causas. Não foi uma defesa do ministro Haddad. Foi a defesa de uma tese”, disse. “Estabeleceu-se uma meta zero no déficit e precisamos seguir buscando isso.”

Durante o evento, o presidente do Senado voltou a defender a discussão sobre o fim da reeleição no Brasil para cargos de presidente, governador e prefeito. “Considero ser o momento propício”, afirmou.

