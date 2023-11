Assessoria recomendou que passageiros que procurem as companhias aéreas para informações sobre voos

Um forte nevoeiro atingiu Manaus durante a madrugada desta quarta-feira (8) e por conta deste fenômeno alguns voos programados no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes foram alterados.

De acordo com o aeroporto, sete voos retornaram aos terminais de origem, oito foram cancelados e quatro permaneceram em solo. Dois desses voos eram cargueiros.

Ainda de acordo com a assessoria, é recomendado que passageiros que procurem as companhias aéreas para informações sobre a situação de seus voos.

Não foi informado as origens e os destinos dos voos afetados.

Vale lembrar que por conta das obras que estão sendo feitas do aeroporto, os passageiros que não conseguiram embarcar de madrugada terão que esperar até às 13h (horário de Brasília) para tentar pegar um novo voo, pois até janeiro de 2024, o aeroporto está fechado para a revitalização no local, sempre no horário de 4h às 12h (horário local).



