Manaus (AM) – A pista de pouso e decolagens do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está temporariamente fechada, na tarde desta sexta-feira (3), após um avião de pequeno porte pousar no meio da pista.

A assessoria do Aeroporto informou que houve a suspensão das operações na pista de pouso e decolagem, devido a um incidente com uma aeronave de pequeno porte. O avião tinha partido com destino ao município de Barcelos, e após decolar, foi detectado uma falha no sistema hidráulico. O piloto retornou ao aeroporto, mas não pediu auxílio dos bombeiros na pista. Após o pouso, a aeronave saiu da pista e parou em uma vala que está sendo construída pela empresa que está prestando serviço no aeroporto.

Seguindo o protocolo de emergência, a equipe do aeroporto prestou todo o apoio necessário para o desembarque em segurança dos passageiros e tripulantes. Não há feridos.

As causas do acidente serão investigadas por agentes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e a pista segue inoperante até a conclusão da perícia.

O Aeroporto de Manaus recomendou também que os passageiros que tenham voos programados para esta sexta e sábado, entrem em contato com as companhias aéreas para verificar a situação de seus voos. Até o momento, sete voos tiveram de ser cancelados e dois foram alternados.

Pista de Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está fechada para pousos e descolagens pic.twitter.com/gZM1WtbCwf — Portal Em Tempo (@emtempofb) November 3, 2023

Leia mais

VÍDEO: pneu de avião fura antes de translado de vítimas amazonenses de acidente no AC

Vídeo: Avião cai e mata passageiros no Acre

Veja lista dos mortos em queda de avião no Acre; 10 amazonenses