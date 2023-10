VÍDEO: motociclista de app e passageira morrem após sofrerem acidente na estrada do aeroporto

Manaus (AM) – Um motorista de aplicativo identificado como Lindomar Garcia Barbosa, de 35 anos, e a passageira Irani de Oliveira, de 40 anos, morreram após sofrerem um acidente de trânsito na Avenida Santos Dummont, mais conhecida como a estrada do aeroporto, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, durante a tarde desta sexta-feira (20).

De acordo com testemunhas, um caminhão-cegonha passou em alta velocidade ao lado do motociclista, que perdeu o controle do veículo e acabou colidindo contra uma placa de ferro.

Nos vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver que o motociclista morreu na hora, mas a passageira ainda estava respirando. Pouco tempo depois, ela faleceu.

Os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Motorista de app e passageira morrem após sofrerem acidente na estrada do aeroporto. pic.twitter.com/cv2T8kW23n — Portal Em Tempo (@emtempofb) October 20, 2023

