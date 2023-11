Roberto Justus e família comemoram fim de tratamento do apresentador contra câncer

A família do apresentador e empresário Roberto Justus anunciou nesta quarta-feira (8), o fim do tratamento dele contra o câncer na bexiga. Após cerca de um ano de cuidados, Justus realizou a última sessão de imunoterapia, ao lado de sua família.

Fabiana Justus, filha do empresário, compartilhou uma foto e comentou: “Depois de um ano de tratamento, finalmente terminou o tratamento e a gente está muito feliz. Papi, muito orgulho de você, da sua determinação e garra em tudo que faz. Hoje terminou seu tratamento, e eu não poderia estar mais feliz! Vamos comemorar a vida”.

A esposa de Justus, Ana Paula Siebert, também falou sobre o fim do tratamento: “Há pouco mais de um ano recebemos uma notícia que assustou tanto, que trouxe medo e insegurança e hoje foi o final de um ciclo super importante: sua última imunoterapia, o final do tratamento, após a cirurgia do câncer que ano longo e intenso né?!”.

“E hoje que alegria! Eu tenho um orgulho enorme do seu caminho até aqui, a força como você encarou tudo foi inspiradora. Aliás você sempre é fonte de inspiração. Te amo Roberto Justus e estou imensamente feliz por comemorar esse dia tão esperado! Um agradecimento a toda equipe que cuidou do Roberto”, finalizou Ana Paula.

Rafaella Justus, outra filha do empresário, fruto de relação antiga com Ticiane Pinheiro, também deixou sua mensagem de apoio: “Parabéns, Roberto Justus, você venceu essa etapa intensa da sua vida. Agora, é só alegria! Te amo demais e estou muito feliz!”. A jovem ainda compartilhou uma imagem com balões, e uma mensagem carinhosa ao pai. “Meu rei”, escreveu ela.

