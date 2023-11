Homem é preso com 31 kg de maconha e oxi avaliados em R$ 170 mil, em Manaus

Durante operação deflagrada na tarde desta quinta-feira (9), policiais civis do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) prenderam Roberto da Gama Lopes, 40, e aprenderam 31 quilos de drogas, entre maconha e oxi, avaliados em R$ 170 mil. A ação ocorreu na rua São Pedro, conjunto João Paulo 2, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Conforme o delegado Rodrigo Torres, diretor do Denarc, a equipe já estava investigando o indivíduo há cerca de quatro dias, e durante campana na tarde de hoje, conseguiram flagrar o momento em que o suspeito realizava a venda das drogas.

“De imediato, realizamos a abordagem e durante revista no interior do imóvel conseguimos localizar os 31 quilos de maconha e oxi que estavam escondidos no local”, explicou o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, as investigações deverão continuar para averiguar de onde a droga é oriunda, e se ela seria encaminhada para outro destinatário.

O indivíduo foi conduzido, junto com o material ilícito, para a sede do Denarc, nas dependências da Delegacia Geral (DG), zona centro-oeste. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, e será encaminhado à audiência de custódia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria.

