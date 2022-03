Homem ameaça motorista com arma falsa em Manaus

Manaus (AM) – Durante uma briga de trânsito que ocorreu na manhã desta sexta-feira (18), um homem de 30 anos que não teve a identidade revelada, foi preso após ameaçar um motorista com uma arma falsa. O fato ocorreu no bairro Cidade Nova, na zona Norte da capital.

De acordo com informações repassadas pela polícia, por volta das 10h40 a guarnição recebeu uma denúncia relatando que o ocupante de um carro, modelo Fiat Toro, na cor preta estava ameaçando um motorista com uma arma, em um trecho da avenida Max Teixeira.

Ao se deslocar para o endereço mencionado, os policias encontraram o homem e a vítima em um posto de gasolina. Durante a abordagem, os pms revistaram a parte interna do veículo e encontraram a arma informada na denúncia. Porém os agentes constataram que o revólver era falso.

Ao ser questionado pelos fatos, o suspeito confessou a discussão e ameaça. Diante dos fatos o homem e a vítima foram encaminhados para 6º Distrito Integrado de Polícia (Dip), para os procedimentos cabíveis.

