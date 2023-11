Oficina G3 retorna a Manaus para turnê NADOQ INDY

Manaus (AM) – A maior banda de rock cristã do Brasil está de volta a Manaus com a turnê NADOQ INDY. Oficina G3 se apresenta no dia 24 de novembro, no Studio 5 Centro de Convenções, a partir das 20h, com sucessos que ultrapassam gerações.

O show tem um gostinho especial, já que em 2023 a banda comemora 36 anos de estrada. Juninho Afram, Jean Carlos e Duca Tambasco, e os convidados PG, Lufeh, Déio Tambasco e Luciano Manga, prometem colocar o público para pular e cantar canções marcantes dos álbuns “Além Do Que Os Olhos Podem Ver”, “Nada é Tão Novo Nada é Tão Velho”, e “Indiferença”.

No meio musical Oficina G3 também ganhou notoriedade por ser vencedora de um Grammy Latino. Esse é o segundo ano de show da banda em Manaus, após o período sabático de cinco anos em que o grupo não fez apresentações.

Ajuda humanitária

O evento também tem um aspecto beneficente, já que parte do valor dos ingressos será destinado ao Projeto Vila G3, o qual a banda está envidando esforços para a construção de 20 casas para famílias necessitadas em Moçambique.

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos de forma online através do www.bilheteriadigital.com ou nos pontos de venda físicos mas lojas Bibi Cell, Prado Som Instrumentos Musicais (Centro e Zona leste) e The B Burger.

Para mais informações os interessados podem falar diretamente com a produção do show da banda Oficina G3 em Manaus pelo telefone (92) 98538-5265.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vacinação contra a Influenza e multivacinação infantil começa em Manaus

Homem é preso com arma caseira e pasta base de cocaína em Manaus

Serasa: 59% das dívidas de cartão de crédito são de compras em supermercados