Deputado Dr. George Lins fortalece compromisso com a saúde do Alto Solimões

Em agenda pela calha do Alto Solimões, na última semana, o deputado estadual Dr. George Lins (UB) esteve nas cidades de Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte, onde acompanhou a entrega de obras e fez anúncios para fortalecer a saúde dos municípios.

Em Tabatinga, ao lado do deputado federal Átila Lins e do prefeito Saul Bemerguy, Dr. George reiterou seu compromisso com a população, anunciando que, no próximo ano, destinará emendas para impulsionar a área da saúde no município. Na ocasião, também ocorreu o lançamento do edital de licitação para a construção do ginásio poliesportivo, uma iniciativa estimada em R$ 4,5 milhões, viabilizada por emenda parlamentar de Átila Lins. O anúncio aconteceu na última sexta-feira (10).

“Vivenciamos uma agenda intensa, percorrendo três municípios do Alto Solimões. Na ocasião, reafirmei meu compromisso de contribuir com o fortalecimento da saúde nessas cidades tão queridas. Como médico e deputado, defendo o amplo acesso à saúde em todo o nosso estado. Este é o norte que guia meu mandato: pautado no diálogo, comprometimento e no trabalho para ajudar o povo do Amazonas”, ressaltou o deputado Dr. George Lins.

Continuando sua agenda na região, em Atalaia do Norte, o deputado participou, no sábado (11), da inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) Enfermeiro Etaddeus Roberto Félix. Durante o evento, Dr. George anunciou seu compromisso de contribuir com a saúde do município por meio de ações de jornadas cirúrgicas em diversas especialidades.

A cerimônia de inauguração da nova unidade de saúde, dedicada aos moradores do bairro Santa Luzia, contou com a presença do deputado federal Átila Lins, do prefeito Denis Paiva, da primeira-dama Cleide Ana Brotas Paiva, do secretário da Semsa, James Guedes, além de autoridades locais e familiares do enfermeiro Etaddeus.

Ainda no mesmo dia, no município de Benjamin Constant, Dr. George inaugurou, ao lado do prefeito David Bemerguy e do deputado federal Átila Lins, o Centro Cultural e Gastronômico Raimundo Dimas. O espaço oferece uma variedade de instalações, incluindo praça de alimentação, pista de caminhada, espelho d’água, academia ao ar livre e palco para shows.

Como defensor das causas municipalistas, o deputado também anunciou que contribuirá com a saúde do município de Benjamin Constant por meio de ações de jornadas cirúrgicas em várias especialidades, através de emendas que serão apresentadas a partir de 2024.

*Com informações da Assessoria

Leia mais:

Wilson Lima coordena repasse de ajuda humanitária no Alto Solimões

Trabalho integrado entre Aleam e Estado agilizou convocação de profissionais, afirma deputado

George Lins fala sobre o projeto que estabelece educação financeira nas escolas públicas do AM