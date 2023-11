Parque Estadual Sumaúma oferece programação gratuita neste sábado (18)

O Parque Estadual Sumaúma recebe o projeto “Sumaúma Colorido”, neste sábado, 18 de novembro, das 9h às 12h. O evento terá várias atividades gratuitas para crianças, jovens e idosos, incluindo dança de zumba, grafite, roda de rima, caça aos doces e muito mais.

O evento acontecerá no interior do Parque Sumaúma, situado na Avenida Bacuri, s/n, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus (AM). O “Sumaúma Colorido” é correalizado pelo programa de extensão dos cursos de Design Gráfico e Jornalismo, do Centro Acadêmico FAMETRO, e o Instituto Sumaúma.

Para as crianças, haverá diversas brincadeiras: corrida no saco, cabo de guerra, leitura de histórias, pintura facial, caça aos doces e sorteio de brindes. Os mais jovens aproveitarão uma programação com grafite, roda de rima, dança urbana, K-pop e skate. Para idosos, o evento oferecerá dança de zumba e sorteio de bingo.

Antônio Augusto de Oliveira Leite, diretor presidente do Instituto Sumaúma, explica que a proposta é sensibilizar os visitantes sobre a importância de conservar o meio ambiente e a sociobiodiversidade.

“O ‘Sumaúma Colorido’ tem esse objetivo de mobilizar a comunidade do entorno [do parque] para sensibilizar a sociedade em geral e o poder público no sentido de reconhecerem sua importância. O Parque Sumaúma é um patrimônio natural. Nós, moradores, tivemos essa percepção da importância de conservá-lo para ajudar as gerações futuras, as crianças, adolescentes, estudantes que desejam visitar o parque e conhecer a floresta amazônica, a Amazônia. E assim poder amar, reconhecer e valorizá-la”, destaca.

“O Sumaúma é o único parque estadual urbano da cidade. Aqui nós encontramos um verdadeiro refúgio, com trilhas para observação de aves e da flora, academia ao ar livre, cenários de lendas e um contato genuíno com a natureza. Então, vamos destacar para as crianças, jovens e idosos, a importância do meio ambiente em nossas vidas, com muita brincadeira e alegria. Será uma manhã memorável”, enfatiza.

Criado em 2003, o Parque Estadual Sumaúma é uma área de preservação e a única Unidade de Conservação (UC) na área urbana de Manaus (AM). O espaço cobre uma área de aproximadamente 53 hectares e ajuda na preservação de 89 espécies, incluindo o Sauim-de-Coleira, primata ameaçado de extinção.

Além disso, o Parque ameniza a incidência de calor e poluição da cidade, atua como barreira natural de som para as espécies e proporciona várias oportunidades de pesquisas científicas.

Antônio Augusto também reforça o convite para a comunidade manauara. “Será uma manhã muito especial para todos que amam ver a Amazônia em pé e sua sociobiodiversidade viva. Esperamos a sua presença”, finaliza.

Mais informações sobre a programação estão disponíveis no Instagram: @institutosumauma.am.

Sobre o Instituto Sumaúma

O Instituto Sumaúma é uma organização da sociedade civil, com responsabilidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos, com prazo de duração indeterminado, voltado para o desenvolvimento de atividades de interesse público e relevância socioeducacional, ambiental e cultural, fundamentado na defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, na busca pela solidariedade, no bem estar e melhoria contínua da qualidade de vida dos indivíduos.

*Com informações da assessoria

