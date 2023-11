VÍDEO: mãe de criança com autismo acusa atendente de loja de chamar ele de ‘bomba’

Mulher conta que apresentou a carteira de identificação do filho no caixa para receber atendimento prioritário



Um vídeo mostrando uma mãe extremamente indignada dentro de uma das lojas da Riachuelo repercutiu nas redes sociais. A mulher foi filmada aos gritos após uma vendedora supostamente orientar uma colega a “não passar essas bombas” para ela, referindo-se ao filho da consumidora.

O garoto em questão foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A mãe chegou a apresentar a carteirinha do menino, que garante o atendimento prioritário. O incidente ocorreu na última quinta-feira (16), em um shopping da cidade de Feira de Santana, na Bahia.

Mulher se exaltou em loja da Riachuelo

No vídeo, a mãe do garoto conta que no momento em que apresentou a carteirinha do filho, uma funcionária a encaminhou para outro caixa. Ao finalizar o atendimento, a outra colaboradora teria dito para a funcionária que passou o atendimento: “Não me passe essas bombas não”. A mãe do menino ouviu e se exaltou.

“Meu filho não é bomba, não gostei, eu exijo respeito, com os autistas, com as pessoas com deficiência”, disse a mulher. Ao fundo do vídeo, é possível ver que há uma grande fila de clientes esperando para serem atendidos.

Riachuelo demitiu funcionária

A Riachuelo se manifestou sobre o incidente, emitindo uma nota através das redes sociais. A empresa informou no comunicado que a funcionária acusada de ter feito o comentário foi desligada. A rede de lojas também ressaltou que dá treinamento aos funcionários, e que a conduta da ex-colaboradora no atendimento não reflete os valores que o grupo Riachuelo defende.

Confira o vídeo:

