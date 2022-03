Homem é preso em flagrante por tráfico intermunicipal de drogas

Manaus (AM)- Evandro de Paiva Oliveira, 47, foi preso em flagrante, na manhã deste sábado (19) pelo crime de tráfico intermunicipal de drogas. A prisão ocorreu em uma embarcação às margens do rio Juruá.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Juruá (a 674 quilômetros da capital), com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e a Guarda Municipal realizou a prisão.

De acordo com o gestor da unidade policial, investigador Daniel Jerônimo, o infrator foi preso em decorrência de uma vistoria de rotina, quando estava em uma embarcação. Ao perceber a presença das autoridades, Evandro tentou se livrar da substância entorpecente jogando-a para cima do toldo do barco, cena que foi presenciada pela equipe policial e pelos passageiros.

“Nós sempre estamos fazendo essas vistorias de rotina nas embarcações que passam pelo município, tendo em vista que é através delas que as drogas são transportadas chegando por via fluvial. Hoje tivemos êxito na prisão desse homem que estava nessa embarcação com um tablete de entorpecente possivelmente maconha do tipo skunk, pesando 1 quilo”, explicou o gestor.

Evandro foi preso em flagrante pelo crime de tráfico intermunicipal de drogas. Ele está preso na carceragem da 70ª DIP onde ficará à disposição da Justiça.

Edição Web: Bruna Oliveira

Fotos: Divulgação/PC-AM

Leia mais:

Dezesseis pessoas são presas no AM em 24h

Homem ameaça motorista com arma falsa em Manaus