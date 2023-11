Vendedora estava sozinha na loja quando o suspeito a abordou com violência

São Paulo (SP) – A vendedora de uma loja de colchões na zona sul de São Paulo, foi surpreendida no último sábado (18) por um homem que tentou estuprá-la enquanto, estava distraída mexendo no celular dentro do estabelecimento.

O homem invadiu a loja e arrastou a vítima violentamente para os fundos da loja, ele conseguiu levá-la para um pequeno cômodo, onde tentou praticar o abuso, mas a vítima se debateu e gritou, o suspeito desistiu e foi embora.

Uma câmera de segurança registrou a abordagem violenta do criminoso, que estava sozinho com a vítima no estabelecimento.

VEJA IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURAÇA

IMAGENS FORTES: homem tenta estuprar vendedora em loja de colchões. pic.twitter.com/bYuAl4M9pC — Portal Em Tempo (@emtempofb) November 24, 2023

As imagens mostram que ele pega a funcionária pelo braço e a conduz com agressividade até um lavabo da loja, onde joga a moça no chão. O criminoso abre a porta de um banheiro, onde tenta sem sucesso fazer com que a vítima entre.

Mesmo caída no chão, ela resiste, usando as pernas. Durante a luta, objetos caem no chão e se quebram.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo não deu informações sobre a investigação e a eventual identificação do criminoso. O espaço segue aberto para manifestações.

*Com informações do site Metrópoles

Leia mais

VÍDEO: Homem é preso após estuprar jovem em Copacabana no Rio

Preso homem condenado por estuprar enteada de 16 anos no AM

VÍDEO: Adolescente denuncia dupla por estupro e divulgação de vídeo nas redes sociais