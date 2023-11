VÍDEO: pastor xinga Aline Barros e Fernanda Brum de ‘prostitutas espirituais’

Religioso chega a xingar as cantoras com palavras pesadíssimas

Um pastor fez uma pregação pra lá de incomum e tem gerado discussão nas redes sociais. Em seu discurso, o religioso fala sobre as cantoras Fernanda Brum e Aline Barros, que são referências no meio gospel. Contudo, os comentários do pastor em questão, cuja identidade ainda é desconhecida, são bem pesados e ele, inclusive, chega a xingar as cantoras com palavras pesadíssimas. Veja vídeo abaixo.

“Promovendo um evento, arrancando o coro das pessoas com dinheiro. Um absurdo descomunal. Eu paro e penso: em que lixo, em que put4 espiritual se transformou a Fernanda Brum? Em que prostituta espiritual se transformou a Aline Barros? Vagabundas espirituais. Elas podem ser isso, p**** e prostitutas espirituais, mas servas deste Deus vivo, isso elas não são”, disse o pastor.

Os comentários durante a pregação revoltaram internautas, que mencionaram, inclusive, a falta de respeito dele no altar.

⚠️ Pastor disparada xingamentos contra Aline Barros e Fernanda Brum e chama as cantoras de ‘Put*s espirituais.’pic.twitter.com/nfwP0LP58I — Portal Em Tempo (@emtempofb) November 29, 2023

“Infelizmente, não vejo nada de Deus nesse moço, não respeita o altar, falando palavras grosseiras… Que o Senhor tenha misericórdia e salve sua alma. Muito triste usar esse espaço que é feito apenas para falar da palavra que transforma, cura e liberta! Fale mais de Jesus, menos do seu irmão e nada sobre você”, aconselhou uma seguidora.

“Misericórdia, este homem tem que prestar conta do que ele está dizendo às autoridades e, principalmente à elas. Jamais uma pessoa pode falar assim da outra, quanto mais se dizendo pregador da palavra. Jesus Cristo não fez acepção de pessoas o que ele pensa que é para dizer isso”, desabafou uma internauta.

Até o momento, Fernanda Brum e Aline Barros ainda não se pronunciaram sobre os ataques do pastor durante a pregação.

*Com informações do Correio Braziliense.

