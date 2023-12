Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do ‘AFS Global Stem Academies’

Já imaginou fazer um intercâmbio com tudo pago? Estudantes de 15 a 17 anos têm esta oportunidade com a 5ª edição do “AFS Global Stem Academies”. Financiado pela empresa global de energia British Petroleum (BP), o programa da AFS – mais antiga organização internacional de intercâmbio – oferece bolsas integrais prevendo a ida para o exterior em 2024.

Combinando aprendizado digital durante três meses e presencial durante quatro semanas, a iniciativa conta com dez vagas específicas para candidatos brasileiros. Estados Unidos, Egito, China, Índia e também o Brasil, para jovens de outros países, irão sediar a parte presencial do programa, recebendo alunos de 18 nacionalidades entre junho e agosto do próximo ano. As inscrições estão abertas até o dia 15 de janeiro de 2024 pelo site da AFS (https://curtlink.com/uERq).

A proposta do programa é que os estudantes enriqueçam seus conhecimentos sobre sustentabilidade e habilidades STEM (acrônimo em inglês para Science, Tecnology, Engieering and Matematics, respectivamente, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) por meio de um currículo interativo e prático, enquanto desenvolvem competências globais críticas.

Voluntário e Presidente do Comitê Manaus da AFS, o empreendedor e pedagogo amazonense Jhony Abreu, criador da startup EduMaker Brasil, com foco na robótica educacional, detalha os requisitos para a inscrição: ter nascido entre 1º de setembro de 2006 e 1º de abril de 2009; ser brasileiro; estar cursando o ensino médio em escola pública ou particular em 2024; nunca ter tido uma reprovação; nível de inglês intermediário; demostrar bom desempenho em STEM (média 7 ou acima); ter motivação correta do que o programa oferece (vivência em grupo, oficinas de aprendizagem intercultural e atividades nas áreas STEM); ter autorização e apoio da família; ter acesso a computador, smartphone ou outro dispositivo digital, com webcam e microfone integrados, para acessar o conteúdo do programa virtual e participar das sessões de diálogos.

“Durante a edição do ano passado, tivemos estudantes contemplados daqui de Manaus. É uma iniciativa que pode abrir as portas do mercado de trabalho aos jovens participantes. Ainda mais porque, após a conclusão, eles vão ser apoiados por meio de mentoria contínua e terão a chance de obter financiamento para seus projetos de impacto social”, enfatiza.

A lista dos dez bolsistas brasileiros selecionados será divulgada no dia 16 de fevereiro de 2024 pelo site da organização AFS.

Jornada Cultural

A agenda do “AFS Global Stem Academies” é dividida em duas partes, sendo a primeira virtual, que culmina com projetos de impacto social liderados por alunos e apresentações que oferecem soluções potenciais para desafios do mundo real, abrangendo os tópicos de mudança climática e transição energética. “Durante 12 semanas, os estudantes vão participar de reuniões ao vivo, quando terão a oportunidade de conhecer todos os intercambistas”, diz Luana Rebouças, consultora de Alianças do AFS.

Na segunda parte, os bolsistas viajam para um dos destinos escolhidos, onde irão fazer serviços comunitários e visitar operações locais inovadoras e focadas em sustentabilidade para conhecer ao vivo como empresas e organizações estão usando as habilidades STEM na prática.

Ao final de todo esse processo, recebem o Certificado Avançado em Competência Global para Impacto Social, concedido pela organização AFS e pelo Centro de Estratégia de Impacto Social da Universidade da Pensilvânia (EUA), responsáveis por todo o conteúdo da iniciativa.

