Super Cérebro traz colônia de férias que estimula desenvolvimento cognitivo e socioemocional

Em tempo de férias escolares é comum que pais e responsáveis, principalmente os que não conseguiram fazer coincidir o período livre com os filhos, busquem apoio que garantam atividades e interação às suas crianças. Para esse público, o Super Cérebro Manaus, que faz parte de uma franquia nacional presente em mais de 250 cidades brasileiras, promove, de dezembro a janeiro, uma super colônia de férias com proposta diferenciada.

“Nossa metodologia busca o desenvolvimento cognitivo e socioemocional da criança, por meio da aplicação do ábaco japonês (Soroban) e de jogos de tabuleiro reconhecidos mundialmente”, explica Meike Farias, um dos sócios da Super Cérebro Manaus. “Isso, é claro, em meio a ações divertidas e inerentes à magia do mundo infantojuvenil”, destaca.

As atividades da super colônia de férias são destinadas a crianças de 5 a 13 anos – as que estão no ensino fundamental – e serão iniciadas na segunda-feira (11), se estendendo até o dia 26 de janeiro. Foram agrupadas em quatro semanas, para que os pais possam escolher o melhor período, além de oferecer opções a partir de um a cinco dias, em cada etapa. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (92) 99324 – 1318.

Durante o período, serão oferecidas atividades como desafios de raciocínio lógico, jogos premiados internacionalmente, inteligência emocional, estratégia, trabalho em equipe, tomada de decisão, tudo a partir de material elaborado pela diretora pedagógica da Super Cérebro, a neuropsicopedagoga Renata Aguillar.

“A ideia é tirar as crianças por um tempo da tela do celular e do videogame”, diz Farias. “Também teremos muitas atividades que estão ligadas à infância. Tudo que for educativo”, destaca.

O método Super Cérebro atende crianças, jovens, adultos e idosos. Os resultados, de acordo com os proprietários, são melhora significativa na memória e raciocínio lógico, criatividade e desempenho acadêmico, estimulo à aprendizagem e o autoconhecimento.

O Super Cérebro Manaus funciona no edifício Workspace, sala 9, na avenida André Araújo, 2721, Aleixo.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Colônia de férias e Copa Sesc de Jiu-Jitsu estão com inscrições abertas

Colônia de Férias do Sesc está com inscrições abertas em Manaus

Fórmula Academia inicia inscrições para Colônia de Férias infantil em Manaus