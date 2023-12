Show comemorativo do cantor Pablo abre venda de ingressos no domingo (17)

Manaus (AM) – Comemorando 20 anos de carreira, o cantor Pablo, o Rei do Arrocha, escolheu Manaus para registrar seu mais novo trabalho. Todo projeto audiovisual já tem data para ser lançado: 9 de março de 2024. Neste domingo (17), a Fábrica de Eventos inicia a venda dos ingressos, em pontos físicos e pela internet.

Os ingressos para o show de lançamento do DVD do Pablo podem ser adquiridos nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium e Manauara, ou pela internet, por meio do site Bilheteria Digital (https://bilheteriadigital.com).

Além do show de Pablo, que apresentará os grandes sucessos da sua trajetória na música, a Arena da Amazônia também vai receber o show do cantor Zezo.

Nova Estrutura

O lançamento do DVD comemorativo do cantor Pablo também irá marcar a mudança na estrutura dos setores disponibilizados pela Fábrica nos eventos em que promove.

Prometendo trazer cada vez mais os fãs para perto dos seus ídolos, desta vez, até os clientes do setor Pista – que ganha a sua versão Premium -, terão a oportunidade de ficarem coladinhos ao palco.

Ingressos

A abertura de vendas dá start nos ingressos do primeiro lote. Logo, é melhor garantir seu lugar neste que promete ser mais um grande show da Fábrica. Os valores variam de R$ 50 a R$ 500, a depender do setor.

Confira setores e valores:

PISTA PREMIUM: R$ 50;

FRONT VIP: R$ 100 (com entrada diferenciada, bares e banheiros exclusivos);

CAMAROTE ARENA:R$ 160 (lote único, também com entrada diferenciada, bares e banheiros exclusivos);

EXTRA VIP OPEN BAR: R$ 500 (incluso água, cerveja, refrigerante, whisky durante todo o evento, com entrada diferenciada, bares e banheiros exclusivos, visão privilegiada do evento).

Vale destacar que a Fábrica de Eventos cumpre a legislação estadual que garante gratuidade às pessoas com deficiência (PcDs) em eventos culturais, em locais com acessibilidade. No entanto, o benefício, como diz a lei, é apenas para a PcD, devendo assim o acompanhante pagar o valor estabelecido a cada lote de vendas. Neste caso, por se tratar da abertura das vendas, acompanhantes de PcDs devem pagar R$ 50 (1⁰ lote do Setor Podium).

