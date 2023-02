Manauscult divulga resultado final do edital de apoio às bandas de rua

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), tornou público ontem (8), o resultado final do “Edital de Apoio às Bandas, Blocos e Festas de Rua”. O resultado final e a homologação do edital estão disponíveis também para consulta na aba “editais” do site manauscult.manaus.am.gov.br.

No total, 109 propostas foram contempladas em três categorias, 50 de pequeno porte, 49 de médio porte e 10 de grande porte, para receber o apoio com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e estruturas, em eventos que ocorrerão nos meses de fevereiro e março de 2023.

A vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga, explica que a comissão de avaliação técnica do edital levou em consideração critérios obrigatórios como portfólio, proposta do evento, além de ações de redução de impactos sociais e ambientais, para prevenir qualquer tipo de dano que o evento possa causar.

“Esse edital, como solicitado pelo prefeito David Almeida, leva em consideração quesitos relevantes como o interesse público; ações de redução de impactos sociais, e ambientais, bem como garantia de direitos, como por exemplo, campanhas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, de acessibilidade, combate à violência contra crianças, adolescentes; preservação ambiental e também de medidas de incentivo à vacinação do participante contra a Covid-19”, pontuou.

A listagem de proponentes habilitados obedece à ordem decrescente de notas atribuídas às propostas. As atas, tanto de avaliação quanto de análise de recurso, estão disponíveis aos representantes legais inscritos no edital, no horário das 8h às 17h, na sede da Manauscult, localizada no Les Artistes Café Teatro, na avenida 7 de Setembro, nº 377, no Centro, zona Sul.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

“Bloco do Eu Sozinho” traz programação alternativa no Carnaval de Manaus

Carnaval: Bloco das Piranhas 2023 espera reunir 30 mil foliões no Sambódromo de Manaus

“Bailinho de Carnaval Kids” promove atividades gratuitas para todas as famílias, em Manaus