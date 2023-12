Empresa inova com Crediário Digital para compras de final de ano em Manaus

Manaus (AM) – Mais de 90% dos consumidores de Manaus planejam comprar presentes neste Natal para familiares, parentes e amigos, e 38% têm a intenção de pagar com cartão de crédito ou crediário da loja, diluindo os gastos em parcelas mensais. Esses dados são provenientes de uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL) com 2.115 participantes. Além disso, 16% dos entrevistados disseram que pretendem fazer as compras pela Internet.

Para os clientes que desejam recorrer ao crediário próprio e que vislumbram as facilidades da compra parcelada, a TVLar, empresa presente em 49 municípios do Amazonas e Roraima, disponibilizou ao público, desde 1° de junho último, aplicativo Crediário Digital, que faz o acesso ao crédito mais fácil e reduzindo a jornada das compras.

O aplicativo da TVLar permite que os clientes solicitem crédito de qualquer lugar, podendo acompanhar a aprovação, limites, consultar contratos, pagar faturas e até mesmo renegociar dívidas. O limite fica imediatamente disponível, permitindo ele vá à loja apenas para concluir sua compra, apresentando um documento de identificação.

Conforme o Diretor-Executivo das lojas TVLar, Bruno Sobral, a ferramenta foi criada no sentido de proporcionar comodidade e facilidade nas compras e nas demais operações. Essas inovações refletem o compromisso do grupo em buscar novos mecanismos para a satisfação do cliente.

“O Crediário Digital elimina a necessidade de o cliente se deslocar até a loja para efetuar o pagamento de contratos em aberto. Agora eles podem gerar o boleto e efetuar o pagamento da forma mais conveniente”, destaca Bruno Sobral.

Para solicitar o crediário digital, basta acessar a loja do smartphone, fazer o download do aplicativo TVLar, clicar em solicitar crediário, realizar o cadastro e a análise de crédito é feita instantaneamente.

